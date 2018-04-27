HABER

Kovandan kaçan arılar Kadıköy'ü istila etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Kadıköy'de kovanından kaçan binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy'ü adeta istila eden arıları özel giysisini giyen sahibi vatandaşların korkulu bakışları arasında toplayarak kovanlarına götürdü.

Kovanlarından kaçan binlerce arı Kadıköy Meydanı’ndaki ağaçlara kondu. Etrafı arıların sarmasıyla caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar arıların saldırması ihtimaliyle korku dolu anlar yaşarken, arıların sahibi olduğunu söyleyen Yüksel Güney isimli şahıs vatandaşlara uzak durmalarını söyledi. Korumalı tulumunu giyen Yüksel Güney arıların peşine düştü. Bir yandan vatandaşlara eliyle 'uzak durun' diye talimat veren Güney, bir yandan da bir koliye bal koyarak arıları toplamaya çalıştı. Arıların sahibi Yüksel Güney, “Oğul çıkarıyorlar, buraya gelmişler. Arkadaş haber verdi. Arıları toplayıp götüreceğim yerine. Bunlar bir şey yapmaz, ilk arı bir şey yapmaz. Ben toplamaya çalışıyorum. Kolinin içerisindeler” dedi.

2

Cadde üzerindeki kolide toplanan arıları gören vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise korkmadıklarını söyleyerek arılara yakından baktı. Bal arılarının kolide toplanmasının ardından Yüksel Güney arıları kovanlarına götürdü.

dgd

İHA

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişmeKadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişme
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy arı istilası KADIKOY MEYDANI

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza!

İstanbul'da korkunç kaza!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!

700 kişinin katili DEAŞ emiri İzmir'de yakalandı

700 kişinin katili DEAŞ emiri İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.