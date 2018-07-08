Kovanların peşinde göçebe hayatlar

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Yılın yarısını evlerinden uzakta arı kovanlarının başında geçiren gezgin arıcıların zahmetli mesleklerine zaman zaman eşleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Geçimlerini bal üretiminden kazanan arıcıların bazıları çeşitli, kaliteli ve daha fazla bal almak amacıyla bu işi gezgin olarak yapıyor.

Kamyonetlerine yükledikleri içi bal arısı dolu kovanlarıyla bahar aylarında çıktıkları "bal yolculukları"nda Anadolu'nun pek çok yöresini gezen arıcılar, en az 6 ay evlerinden uzakta bal mesaisi yapıyor.

Gittikleri şehirlerde kimi kiraladığı araziye kimi de köylünün bedelsiz olarak kendilerine gösterdikleri arazilere kovanlarını yerleştirip, kalacakları baraka ya da çadırlarını kuruyor.

Arıcıların çoğu arılarla baş başa bir hayat sürerken kiminin de okulların tatil olmasıyla ailesini de yanında götürüyor. Gezgin arıcılar, elektrik, su, ev aletlerinin olmadığı, teknolojiyle yaşamaya alışmış insanlar için imkansız şartlarda ekmeklerinin peşinde koşuyor.

Oyun çağında çocukları olan aileler, arılarla uğraşmanın yanında sıkılan çocuklarına da ayrı bir zaman harcıyor. Gün batınca erkenden tek göz çadır ya da barakada uykuya dalmaktan başka çareleri olmayan gezgin arıcı aileleri, sabah da güneşin doğuşuna eşlik edecek kadar erkenden kalkıyor.