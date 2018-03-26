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Kovboy kültürünü tanıtan 'kültür elçileri' Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

BURSA'daki çiftlikte, Batı Amerika’nın sarp dağlarından geleneksel kovboy kültürünü Avrupa ve Asya ülkelerine getiren 'kültür elçileri', çocuklar ve büyükler için gösteriler sundu.

BURSA, (DHA) - BURSA'daki çiftlikte, Batı Amerika’nın sarp dağlarından geleneksel kovboy kültürünü Avrupa ve Asya ülkelerine getiren 'kültür elçileri', çocuklar ve büyükler için gösteriler sundu.
ABD'nin Wyoming eyaletindeki çiftliklerde büyüyen grup üyeleri, gösterilerini önce geleneksel şarkıları ve danslarıyla sonra da kement bağlama ile atlarla yapılan oyunlarla sürdürdü. 'Kültür elçileri', beraberinde taşıdığı 'Kovboy elişleri sergisi' ve sanatçı Pop Wagner’in angora iplerle eyer kolanı dokuma öğretisiyle küçük- büyük Bursalılara eğlenceli bir gün yaşattı. Kovboylar, Türk kültürüne ait kanun ve darbuka gibi müzik aletlerini de inceleme fırsatı buldu. At çiftliğinin sahibi Ahmet Sarı, at ve binicilik kültürlerinin tanıtımına katkıları dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

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Kovboy kültürünü tanıtan 'kültür elçileri' Bursa'daKovboy kültürünü tanıtan 'kültür elçileri' Bursa'da

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