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Köy çocukları için atık malzemeden kitap ve sanat evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

 BiİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YİBO) öğretmenler ve öğrenciler, köyde kitap ve sanat evi oluşturdu.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BiİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YİBO) öğretmenler ve öğrenciler, köyde kitap ve sanat evi oluşturdu. Paletlerden koltuklar, meyve kasalarından kitaplıklar, balonlardan avizeler, boğaz çubuklarından ayraçlar, birçok atık malzemeden estetik dokunuşlarla kurulun kitap ve sanat evi, öğrencilerin eğitimine önemli katkılar sağlıyor.

​Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerin zaman geçirebilmeleri ve severek kitap okuyabilmeleri için tamamı atık malzemelerin değerlendirilmesiyle kitap ve sanat evi kurdu. Çaytepe YİBO Müdür Yardımcısı Abdulrezzak Bek, bu çalışmada atık ve kullanılmayan ürünlerden bir proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çalışmayı öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yaptıklarını ifade eden Bek, "Okulumuz pansiyonlu olduğu için, çocuklarımızın pansiyonda vakitlerini daha doğru geçirmeleri için böyle bir fikir ortaya çıktı. Fikri ilk ortaya attığım zaman öğretmen arkadaşlardan, personellerden ve öğrencilerimizden bu denli bir sahiplenme beklemiyordum. Bu yönüyle beni de çok şaşırttı. Paletlerden koltuklar, meyve kasalarından kitaplıklar, balonlardan avizeler, boğaz çubuklarından ayraçlar, birçok atık malzemeden estetik dokunuşlarla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çalışmada aktif rol aldı. Kasaların boyanmasında, paletlerin oturaklara dönüştürülmesinde, boyalama ve sprey çalışmalarında, ürünlerin kütüphaneye montajlanmasında öğrencilerimiz aktif rol aldı" dedi.

KİTAP VE SANAT EVİNE ZAZACA İSİM

Okulda kurulan kitap ve sanat evine köyün Zazaca adı olan 'Valyer' adını verdiklerini anlatan Bek, "Burası açıldıktan sonra öğrenciler burada kitap okuma, dinlenme, vakit geçirme gibi çok yönlü aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Öğrencinin pansiyona kendisi ait hissetmesi için bu çalışma çok faydalı oldu. Tüm atık ürünler, herhangi bir ekonomik maliyet sarf edilmeden dönüştürülerek bu alanı oluşturduk. Son aşamada bazı ürünleri, öğretmen arkadaşlarla beraber aldık" diye konuştu.

Fen Bilgisi Öğretmeni Esin Karakış ise, projeye çok büyük umut ve hedeflerle başladıklarını ifade ederek, "Hedefimize büyük bir oranla ulaştığımızı düşünüyorum. Öğretmen ve öğrencilerimizle birçok aşamada beraber çalıştık. Okulun personelleri de bu projede çok büyük katkılar sundu. Bu, bizim hem öğrencilerimizle kaynaşmamızı, hem de öğrencilerin daha samimi ve sıcak bir ortamda kendilerine aitlik duygusu hissederek yaşamasını sağladı. Buradaki her çalışmada, okuldaki herkesin bir emeği var" şeklinde konuştu.

'OKULDA KİTAP OKUMA ORANI ARTTI'

Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali İnanç da projeyle beraber öğrenciler arasında kitap okuma oranının arttığını belirterek, "Öğrencilerimiz burada okuma alışkanlığı da kazanıyor. Bu proje, öğrencilerimize kitap sevgisini de kazandırıyor. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var. Aktif olarak kullanıyorlar. Öğrencilerin bu proje sayesinde kitaba ve okumaya olan ilgisinin arttığını gözlemledik. Aynı zamanda bu projeyle okuldaki öğrenciler arasında kitap okuma oranı da arttı. Bu da projenin amacına ulaştığını gösterdi" dedi.

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