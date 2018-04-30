HABER

Köy çocuklarını dart ve bocceyle tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki bir ortaokulun beden eğitimi öğretmeni İlkay Fırtın, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarını bocce ve dart ile kızları ise futbolla tanıştırdı - Öğrencilerinin müsabakalardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Fırtın, 2012 yılında 2 plaketin bulunduğu okuluna 6 yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdı - Öğretmen Fırtın: - "2012 yılında okula geldiğimde bir patlak, bir de inik top ile çalışmalara başladık. Devlet büyüklerimizin desteğiyle 900 nüfuslu küçük bir ilçede imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde köy çocuklarımızla nelerin başarılabileceğini bir nebze de olsa gösterdik. 16 köyden okulumuza eğitim amacıyla gelen 62 öğrencimize var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin en küçük ilçesi Kofçaz'da görevli beden eğitimi öğretmeni İlkay Fırtın, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarını bocce ve dart ile kızları ise futbolla tanıştırdı.

Kofçaz Atatürk Ortaokulu'nda 2012'de beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan Fırtın, işe öğrencilerini bocce, dart gibi branşlarla, kızları ise futbolla tanıştırmayla başladı.

Taşımalı sistemle 16 köyden okula gelen öğrencilerinin katıldıkları müsabakalardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Fırtın, 2012 yılında 2 plaketin bulunduğu okuluna 6 yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdı.

Kendilerini böyle bir öğretmenleri olduğu için şanslı hisseden öğrenciler, beden eğitimi derslerinde katılacakları önemli müsabakalara hazırlanıyor.

Kız öğrenciler, futbolda tüm hünerlerini sergilerken, erkek ve kızlardan oluşan bocce ve dart takımları da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Beden eğitimi öğretmeni Fırtın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere spor ile okulu sevdirdiğini söyledi.

Kendisinin de spora aşık bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Fırtın, spor ile köy çocuklarının umutlarının ve okula bakış açılarının değiştiğini ifade etti.

Okulda eğitim gören 62 öğrencinin tamamının çeşitli branşlarda spor yaptığını anlatan Fırtın, "2012 yılında okula geldiğimde bir patlak bir de inik top ile çalışmalara başladık. Devlet büyüklerimizin desteği ile 900 nüfuslu küçük bir ilçede imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde köy çocuklarımızla nelerin başarılabileceğini bir nebze de olsa gösterdik. 16 köyden okulumuza eğitim amacıyla gelen 62 öğrencimize var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Fırtın, özellikle kız futbol takımının başarıdan başarıya koştuğunu dile getirerek, katıldıkları müsabakalarda çok güzel sonuçlar aldıklarını aktardı.

Kofçaz'ın adını spor ile tanıtacaklarını belirten Fırtın, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

2012 yılında 2 plaketin bulunduğu okuluna 6 yıl içerisinde 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdığına dikkati çeken Fırtın, "Sporda başarıyı tatmış her bireyin hayatta mutlaka başarılı olmanın bir yolunu bulacağını düşünüyorum. Azmimizle, köy çocuklarının başarısını göstereceğiz." dedi.

- "Futbol oynamak gerçekten çok güzel bir duygu"

Kız futbol takımının kaptanı Ceren Malik, eğitimi için Terzidere köyünden Kofçaz Atatürk Ortaokulu'na geldiğini söyledi.

Köyde daha önceden hiç futbol oynamadığını anlatan Malik, köylerde kızların futbol oynamasına ön yargılı bakıldığını dile getirdi.

Babasının daha önceden amatör liglerde futbol oynadığını ve küçükken kendisinin de hep futbol oynamak istediğini ancak annesinin kızdığını aktaran Malik, "Köyde hiç futbol oynamadım çünkü köylerde kızların futbol oynaması biraz garip gelebilir. İlkay öğretmenimiz burada kızların da futbol oynayabileceğini baştan bize daha sonra da velilerimize anlattı. Bir kız olarak futbol oynamak gerçekten çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Katıldıkları turnuvalarda madalyalar ve kupalar kazandıklarını vurgulayan Malik, köy çocukları olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Eren Aktaş da böyle bir öğretmene sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini anlattı.

Okulda ilk kez bocce ile tanıştığını belirten Aktaş, "Boccenin oynandığı topları gördüğümüzde ilk başta çok yabancı geldi. Baştan oyundan hiçbir şey anlamadık. Öğretmenimizin desteğiyle okulumuza madalya ve kupalar kazandırdık." dedi.

Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bocce dart futbol öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.