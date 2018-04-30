Köy çocuklarını dart ve bocceyle tanıştırdı

Beden eğitimi öğretmeni Fırtın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere spor ile okulu sevdirdiğini söyledi.

Kız öğrenciler, futbolda tüm hünerlerini sergilerken, erkek ve kızlardan oluşan bocce ve dart takımları da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Kendilerini böyle bir öğretmenleri olduğu için şanslı hisseden öğrenciler, beden eğitimi derslerinde katılacakları önemli müsabakalara hazırlanıyor.

Taşımalı sistemle 16 köyden okula gelen öğrencilerinin katıldıkları müsabakalardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Fırtın, 2012 yılında 2 plaketin bulunduğu okuluna 6 yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdı.

Kofçaz Atatürk Ortaokulu'nda 2012'de beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan Fırtın, işe öğrencilerini bocce, dart gibi branşlarla, kızları ise futbolla tanıştırmayla başladı.

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin en küçük ilçesi Kofçaz'da görevli beden eğitimi öğretmeni İlkay Fırtın, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarını bocce ve dart ile kızları ise futbolla tanıştırdı.

Kendisinin de spora aşık bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Fırtın, spor ile köy çocuklarının umutlarının ve okula bakış açılarının değiştiğini ifade etti.

Okulda eğitim gören 62 öğrencinin tamamının çeşitli branşlarda spor yaptığını anlatan Fırtın, "2012 yılında okula geldiğimde bir patlak bir de inik top ile çalışmalara başladık. Devlet büyüklerimizin desteği ile 900 nüfuslu küçük bir ilçede imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde köy çocuklarımızla nelerin başarılabileceğini bir nebze de olsa gösterdik. 16 köyden okulumuza eğitim amacıyla gelen 62 öğrencimize var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Fırtın, özellikle kız futbol takımının başarıdan başarıya koştuğunu dile getirerek, katıldıkları müsabakalarda çok güzel sonuçlar aldıklarını aktardı.

Kofçaz'ın adını spor ile tanıtacaklarını belirten Fırtın, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

2012 yılında 2 plaketin bulunduğu okuluna 6 yıl içerisinde 80'e yakın kupa ve madalya kazandırdığına dikkati çeken Fırtın, "Sporda başarıyı tatmış her bireyin hayatta mutlaka başarılı olmanın bir yolunu bulacağını düşünüyorum. Azmimizle, köy çocuklarının başarısını göstereceğiz." dedi.