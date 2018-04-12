Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyorlar

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, tiyatro kulübü kuran Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları oyunları hayatı boyunca hiç tiyatro seyretmemiş köy okullarındaki öğrenciler için sahneliyor.
Okul öğretmenlerinin desteğiyle köy okullarına tiyatro sahnelemeye başlayan 11 kişilik ekip, ders saatleri dışında hazırladıkları oyunları köylere giderek öğrencilerin izlenimine sunuyor.
Hayatlarında daha önce tiyatro gösterisi izlemeyen çocuklar, öğrencilerden oluşan tiyatro ekibine ilgi göstermelerinin yanı sıra bu tür etkinliklerin sürekli hale getirilmesini talep ediyor.
- "Neşeleri, çalışırken çektiğimiz sıkıntılara değiyor"
Kocaali Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Fulsen Kılıçerli, Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyündeki gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşan bu etkinliğin fikrinin tiyatro kulübündeki öğrencilerden çıktığını söyledi.
Proje kapsamında köy okullarında okuyan ve hiç tiyatro izlememiş öğrencilere oyunlarını sergilediklerini anlatan Kılıçerli, "Bizi izledikten sonraki heyecanları, sevinçleri ve neşeleri, çalışırken çektiğimiz bütün sıkıntılara değiyor. Çocuklar, izledikten sonra bizi bir kere daha görmek istediklerini söylüyorlar. Bize sarılıp öpüyorlar. Sevgilerini o şekilde bize gösterip, oyuncularımızla ilgileniyorlar." diye konuştu.
Kent merkezinde ve ilçelerdeki 6 köyde "Yasemin Mikroplara Karşı" ile "Hayvanlar Dile Gelse" adlı oyunlarını sahnelediklerini ve gösterimlere devam ettiklerini aktaran Kılıçerli, şunları kaydetti:
"İki oyun hazırladık. Bunlardan biri hayvan haklarıyla alakalı. Hayvanları nasıl sevmeliyiz, onlara nasıl ilgi göstermeliyiz, onların da bir canlı olduğunu anlatan oyun. Diğeri de daha çok beslenmeyle alakalı, mikroplardan korunma yollarını içeren mesajlar veriyor. Oyunları sene boyunca sahnelemeye devam edeceğiz. Ulaşabildiğimiz kadar çok öğrenciye gitmeye çalışacağız."
Kılıçerli, farklı illerdeki köy okullarından talep gelmesi halinde o yerleşim birimlerine gidebileceklerini sözlerine ekledi.
- "Usta tiyatrocuların desteğini görmek isteriz"
Kocaali Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Gülnaz Ceylan da oyunları ilk başta sadece okulda sergilediklerini, bu yıl zor şartlar altında okuyan ve ulaşımı zor yerlerdeki öğrencilere oyunu sahnelemeye başladıklarını söyledi.
İlçedeki köy okullarına gitmeye devam edeceklerini aktaran Ceylan, "Öğrenciler bu durumdan çok memnun, bize karşı müthiş biri ilgi ve sevgi de var. Buna karşılık elimizden gelenin en iyisini yapıp daha ileriye götürmeye çalışacağız." dedi.
Tiyatro ekibinin ileriki zamanlarda daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Ceylan, "Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız da tamamen kendi çabamızla izleyerek oyunları ortaya çıkarıyoruz. Hiçbirimizin tiyatro tecrübesi yok, meraklıyız sadece. Oynadığımız oyunlardaki dönütler fazla olunca bunu bir adım ileriye taşımaya çalıştık. Ekibimiz içinde yeteneği olan öğrencilerimiz var. Onları ilerleyen safhalarda görmek bizi mutlu eder." ifadelerini kullandı.
Usta tiyatroculardan destek talep eden Ceylan, "Okulumuza gelip bize yardımcı olabilirler. Gelip bizimle ufak oyunlar çıkarabilirler ya da katkı sağlayabilirler. İsterlerse biz de onların oyunlarına katkıda bulunabiliriz. Bu şekilde bir çalışma olabilir." diye konuştu.
Tiyatro ekibinden 10. sınıf öğrencisi Ahmet Saygın Uçar da ortaokuldan itibaren tiyatro ile ilgili çalıştığını belirterek, "Köy çocuklarına tiyatro sergilemek daha güzel oluyor. Farklılığa ihtiyaç duyuyorlar. Köy ortamında oluşturamayacakları tiyatroya imza atmak güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.
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