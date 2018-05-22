Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 12 üniversite öğrencisi, aldıkları drama eğitiminin ardından sahneye koydukları "Ormanları Koruyalım" adlı oyunla, daha önce tiyatro seyretmemiş çocukları tiyatroyla buluşturuyor.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Fatma Aliye Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, boş zamanlarını değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle drama eğitimi aldı.
Eğitimi faydalı hale getirmek isteyen öğrenciler, bir oyun hazırlayarak bu oyunu köy okullarında sahnelemeye başladı.
Yurt müdürü Mahi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin isteği üzerine drama kursu açtıklarını anlatan Yıldız, "Bu kursa katılıp, belirli bir seviyeye gelen öğrencilerimizle birlikte köylerde bulunan ortaokul, ilkokul ve anaokullarına onların istekleri doğrultusunda küçük gösteriler hazırlayıp sunuyoruz." dedi.
Yapılan tiyatro gösterimini çok anlamlı bulduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:
"Gösteriyi hazırlayan üniversiteli öğrencilerimizin de izleyen öğrencilerimizin de heyecanı çok fazla. Bizim öğrencilerimiz de daha önce tiyatro gösterimi yapmadı. Onlar için de bu deneyim ilk oluyor. İzleyen çocuklarımızın heyecanı, hevesi, mutluluğu, gözlerindeki o ışıltı görülmeye değer."
Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü drama eğitmeni Rabia Ural ise üniversite öğrencilerine 120 saat ders verdiklerini anlattı.
Dramada birçok farklı etkinlik yaptıklarını aktaran Ural, "Bazı çalışmalarımızı okullarda yapalım başkaları da faydalansın istedik. Köy okullarıyla görüşüp gösteri sunmak istediğimizi söyledik. Kabul edilince kısa sürede bir oyun hazırlayıp sunmaya başladık." diye konuştu.
Sahneye koydukları "Ormanları Koruyalım" adlı oyunla öğrencilerle buluşmaya başladıklarını söyleyen Ural, "12 öğrenciyle gösteriyi hazırladık. Tiyatro gösteriminin yanında izleyen çocukların da oyuna dahil olduğu doğaçlama da hazırladık. Bunun yanında dans gösterisi de çocukların çok ilgisini çekti." dedi.
Ural, "Ormanları Koruyalım"ın kendisinin sahneye koyduğu ilk oyun olduğunu belirterek, "Çocukların oyunu bekleyişleri, izlerkenki heyecanları bizleri çok mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını çocukların gülüşüyle alıyoruz. Bu mutluluğun artması için okullarla irtibata geçip, isteyen okullara gidiyoruz." şeklinde konuştu.
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Nurseda Okay da meslek hayatına yardımcı olması için drama kursuna katıldığını söyledi.
Sonraki süreçte çocukların mutluluğunun kendisini çok etkilediğini dile getiren Okay, şunları kaydetti:
"Öğrendiklerimizi çocuklara gösterip onlara da bir şeyler öğretmek istedik. Onları tiyatroyla dramanın nasıl bir şey olduğuyla tanıştırmak istedik. Bu oyun başta böyle başladı. Hepimiz oyunu oynarken çok heyecanlanıyoruz çünkü çocukların hepsi ilk kez tiyatro ile tanışıyor. Böyle gülen gözler gördüğümüz için hepimiz çok mutlu olduk."
Subaşı köyünde ana sınıfı öğrencisi Cevdet Emir Denemiş de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.
Denemiş, "Bugün tiyatro izledik. Çok beğendim. Daha önce hiç tiyatro izlememiştim, ilk defa izledim. Bütün karakterleri beğendim. Tiyatroyu evde aileme anlatacağım." dedi.
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