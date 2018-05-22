Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyorlar

Yapılan tiyatro gösterimini çok anlamlı bulduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

Öğrencilerin isteği üzerine drama kursu açtıklarını anlatan Yıldız, "Bu kursa katılıp, belirli bir seviyeye gelen öğrencilerimizle birlikte köylerde bulunan ortaokul, ilkokul ve anaokullarına onların istekleri doğrultusunda küçük gösteriler hazırlayıp sunuyoruz." dedi.

Yurt müdürü Mahi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Gösteriyi hazırlayan üniversiteli öğrencilerimizin de izleyen öğrencilerimizin de heyecanı çok fazla. Bizim öğrencilerimiz de daha önce tiyatro gösterimi yapmadı. Onlar için de bu deneyim ilk oluyor. İzleyen çocuklarımızın heyecanı, hevesi, mutluluğu, gözlerindeki o ışıltı görülmeye değer."

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü drama eğitmeni Rabia Ural ise üniversite öğrencilerine 120 saat ders verdiklerini anlattı.

Dramada birçok farklı etkinlik yaptıklarını aktaran Ural, "Bazı çalışmalarımızı okullarda yapalım başkaları da faydalansın istedik. Köy okullarıyla görüşüp gösteri sunmak istediğimizi söyledik. Kabul edilince kısa sürede bir oyun hazırlayıp sunmaya başladık." diye konuştu.

Sahneye koydukları "Ormanları Koruyalım" adlı oyunla öğrencilerle buluşmaya başladıklarını söyleyen Ural, "12 öğrenciyle gösteriyi hazırladık. Tiyatro gösteriminin yanında izleyen çocukların da oyuna dahil olduğu doğaçlama da hazırladık. Bunun yanında dans gösterisi de çocukların çok ilgisini çekti." dedi.