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Köy çocuklarının hayallerini uçurtma ile gökyüzüne çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Pasinler ilçesinin Demirdöven köyünde düzenlediği uçurtma şenliği ile çocukların hayallerini gökyüzüne çıkardı.

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da, 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Pasinler ilçesinin Demirdöven köyünde düzenlediği uçurtma şenliği ile çocukların hayallerini gökyüzüne çıkardı. Bir çocuk gülüşünün yürekleri, bir uçurtmanın ise gökyüzünü güzelleştirdiğini söyleyen üniversiteli gençler, köydeki çocuklarla birlikte gün boyu doyasıya eğlendi. Palyaço ile oynayan çocukların yüzlerine sevdikleri figürler çizildi, kırmızı-beyaz balonlar dağıtıldı. Üniversite öğrencileri köydeki çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra birlikte yemek yediler. Güçlük İyilik Hareketi üyesi üniversiteli gençler, daha sonra geldikleri otobüslerdeki rengârenk uçurtmaları çıkararak köy meydanında çocuklarla birlikte uçurdu. Köydeki çocuklar ilk kez böyle bir eğlenceye eşlik ettiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi. Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker, çocukların yüzlerinin gülmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Köye girdiklerinde çocuklarla kısa sürede kaynaştıklarını yemekler yiyip, hediyelerini verdikten sonra çeşitli oyunlar oynadıklarını vurgulayan Eker şunları söyledi: "Sıra uçurtmalara geldiğinde, gökyüzü şenliğimiz için herkese 'bir çocuğun hayallerini gökyüzüne çıkar' diye iyilik görevi verdik. Çünkü 'bir çocuk gülüşü yüreğimizi bir uçurtma gökyüzünü güzelleştirir' dedik. Çocuklara ekibimizden Emin arkadaş, yazdığı bir masalı okudu. Masalda, hiç güneş doğmayan bir yerde iki küçük çocuk gökyüzüne mektup yazmaya karar veririler. Mektubu yazarlar ama gökyüzüne nasıl göndereceklerini bilmezken öğretmenleri okulda uçurtma uçurmayı öğretir. Mektuplarını uçurtmaya bağlayarak gökyüzüne gönderdikten sonra güneş çıkar. Bizde çocuklara bu masaldan sonra, 'Kim hayallerini gökyüzüne göndermek ister' diye sorduk. Arkadaşlarımız kâğıtlara çocuklarla beraber hayallerini yazdıktan sonra uçurtmanın ipine bağlanarak uçurtmalarımız hayaller ile beraber gökyüzüne yükseldi. Umarız çocuklarımızın hayalleri tıpkı masaldaki gibi gerçekleşir."

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