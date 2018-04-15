Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendirici uygulamalarının en belirgin örneklerinden biri olan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu’da hem okuma yazma oranını yükseltmek hem de köy ilkokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yıl dönümü Büyükçekmece’de kutlandı. Büyükçekmece Belediyesi ve Kepirtepeliler Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Selahaddin Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Korosu’nun konseri ile başlayan program, tarihçi-yazar Sacide Bolcan, sanatçı Erkan Can ve Recep Nas’ın konuşmacı olduğu panel ile sona erdi.

‘‘Köy Enstitüleri’nden mezun olmuş yaklaşık 700 hocamızla birlikteyiz’’

Köy Enstitüleri’nin öneminden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Neredeyse her sene Köy Enstitüleri ile ilgili program yapıyoruz. Bu yıl da bizim ilgi duyduğumuz alan Kepirtepe Enstitüsü’nün 80’inci kuruluş yılı, Türkiye’deki köy enstitülerinin de 78’nci yılı. Bu nedenle Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde yaklaşık 700 Köy Enstitüsü’nden mevzun olmuş ve bizleri yetiştirmiş hocalarımızla birlikteyiz. En yaşlısı 98 yaşında ve şu an benim yanımda oturuyor. Burada onların bir araya gelmelerini sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.