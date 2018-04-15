HABER

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendirici uygulamalarının en belirgin örneklerinden biri olan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı.Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu’da hem okuma yazma oranını yükseltmek hem de köy ilkokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yıl dönümü Büyükçekmece’de kutlandı.

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendirici uygulamalarının en belirgin örneklerinden biri olan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu’da hem okuma yazma oranını yükseltmek hem de köy ilkokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yıl dönümü Büyükçekmece’de kutlandı. Büyükçekmece Belediyesi ve Kepirtepeliler Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Selahaddin Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Korosu’nun konseri ile başlayan program, tarihçi-yazar Sacide Bolcan, sanatçı Erkan Can ve Recep Nas’ın konuşmacı olduğu panel ile sona erdi.

‘‘Köy Enstitüleri’nden mezun olmuş yaklaşık 700 hocamızla birlikteyiz’’
Köy Enstitüleri’nin öneminden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Neredeyse her sene Köy Enstitüleri ile ilgili program yapıyoruz. Bu yıl da bizim ilgi duyduğumuz alan Kepirtepe Enstitüsü’nün 80’inci kuruluş yılı, Türkiye’deki köy enstitülerinin de 78’nci yılı. Bu nedenle Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde yaklaşık 700 Köy Enstitüsü’nden mevzun olmuş ve bizleri yetiştirmiş hocalarımızla birlikteyiz. En yaşlısı 98 yaşında ve şu an benim yanımda oturuyor. Burada onların bir araya gelmelerini sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Bizleri çağdaş medeniyet düzeyine gençler taşıyacaktır’’
Tüm öğretmenlere şükranlarını ileten Başkan Akgün, ‘‘Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunu yeniden yaşama gününde Allah’tan rahmet diliyorum. Hayattaki bütün öğretmenlerimize de sağlıklı yıllar diliyorum. Görevi başında olanlara da üstün başarılar diliyorum, çünkü Cumhuriyetimizi, demokrasimizi öğretmenler ve onların yetiştireceği çocuklar ve gençler taçlandıracaktır. Çağdaş medeniyet düzeyine bizleri ve Cumhuriyetimizi genç nesiller taşıyacaktır Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi” diye konuştu.

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

Trump'tan Suriye operasyonu açıklamasıTrump'tan Suriye operasyonu açıklaması
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.