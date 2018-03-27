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Köy halkı sel nöbetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Edirne’nin Değirmenyeni köy halkı, gece gündüz demeden köylerini su basmaması için sel nöbeti tutuyor.4 gündür aralıklarla süren yağmur, Tunca Nehri’nin debisinin yükseltti.

Edirne’nin Değirmenyeni köy halkı, gece gündüz demeden köylerini su basmaması için sel nöbeti tutuyor.
4 gündür aralıklarla süren yağmur, Tunca Nehri’nin debisinin yükseltti. Nehre kıyısı bulunan Değirmenyeni köy halkı, köyün dibine kadar gelen sel sularından tedirgin. DSİ ve kendi imkanlarıyla köylerine suyun girmemesi için toprak seddelerle engellemeye çalışan köy halkı, Tunca Nehri’nin debisinin artmaya devam ettiğini dile getiriyor.
Değirmenyeni köy muhtarı Sami Bozkoç, gece gündüz uyku uyumadıklarını ifade ederek, "Dün gece saat 11.00’den beri yolun üstünden su yükselmeye başladı. Biz dün gece DSİ’nin ekipleriyle yolun üstünü kapattık köye su gelmesin diye. Dün akşamki yağış çok fazla olduğundan dolayı su aniden yükselince aldığımız önlem patladı. Sabah önlemler aldık. Eğer önlem almasaydık. Köyün alt kısmı yok olurdu. Biz her zaman endişeliyiz. Biz 2014 yılında da bu endişeyi yaşadık. Geçici alınan önlemlerle köy halkımız rahat göremez. Nehrin yatağı temizlenmesi lazım. Su seviyesi devamlı yükseliyor. Biz bu gece çok zahmet çekeceğiz. İnsanlar önlem almaya çalışıyor. Biriken suları kendi imkanlarımızla atıyoruz" dedi.

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