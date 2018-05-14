Köy imamını vuran kişi tutuklandı

Düzce'de, kavgaya engel olmaya çalışan imamı tüfekle vuran kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyündeki mevlitte çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi İmamı Salih Gönül'ü tüfekle vuran Serhat P, jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Aralarında husumet olduğu öğrenilen Serhat P. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, dün akşam Gümüşova ilçesinin Yıldıztepe köyündeki mevlitte kavga çıkmış, Serhat P'nin av tüfeği ile ateş etmesi üzerine tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi İmamı Salih Gönül yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Gönül, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



