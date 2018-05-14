HABER

Köy imamını vuran kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada av tüfeğiyle vurulan imama ateş ettiği iddiasıyla yakalanan kişinin tutuklanmasına karar verildi

Köy imamını vuran kişi tutuklandı

Düzce'de, kavgaya engel olmaya çalışan imamı tüfekle vuran kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyündeki mevlitte çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi İmamı Salih Gönül'ü tüfekle vuran Serhat P, jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Aralarında husumet olduğu öğrenilen Serhat P. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, dün akşam Gümüşova ilçesinin Yıldıztepe köyündeki mevlitte kavga çıkmış, Serhat P'nin av tüfeği ile ateş etmesi üzerine tarafları ayırmaya çalışan Ardıçdibi Köyü Camisi İmamı Salih Gönül yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Gönül, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Düzce'deki silahlı kavga<br />

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce İmam Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.