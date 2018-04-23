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Köy Kültür Evinden destekçilere plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Geçmişten günümüze bir köprü kurmayı hedefleyen Eskişehir Köy Kültür Evi, kendilerine destek veren isimlere plaket takdim etti.Yaptırdığı köy evinde 27 yıldır biriktirdiği ve geçmişte kullanılan eşyaları sergileyen Mehmet Ali Baysak, gelecek nesillerin geçmişini öğrenmesini amaçlıyor.

Köy Kültür Evinden destekçilere plaket

Geçmişten günümüze bir köprü kurmayı hedefleyen Eskişehir Köy Kültür Evi, kendilerine destek veren isimlere plaket takdim etti.
Yaptırdığı köy evinde 27 yıldır biriktirdiği ve geçmişte kullanılan eşyaları sergileyen Mehmet Ali Baysak, gelecek nesillerin geçmişini öğrenmesini amaçlıyor. Kültür evinde bir program düzenleyen Baysak, şimdiye dek kendilerine destek veren herkese plaket takdim etti. Eskişehir’e 30 kilometre uzaklıkta Beşikderesi yolunda faaliyetlerini sürdüren ev sahibi, desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adına Sacit Girgin, İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, ES TV sunucusu gazeteci Tevfik Eriş, Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu, Gürleyik Dernek Başkanı Halit Gürsoy, müzisyen Mehmet Ali Yıldırım, Sanatçı Tuğba Şen, sanatçı Nejat İşcan ve yazar-çizer gazeteci Yaşar Arda’ya plaket verdi.
Köy Kültür Evi sahibi Mehmet Ali Baysak, kültürünü devam ettirmek anlamında kendisine destek veren insanlara teşekkür ederek, köy kültürüyle ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Köy Kültür Evinden destekçilere plaket

Köy Kültür Evinden destekçilere plaket

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