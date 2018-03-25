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Köy muhtarından davul zurnalı Afrin Marşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 09:01 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir köy muhtarı tarafından, Mehmetçiğin Afrin zaferi için yazdığı ve davul zurna eşliğinde kendi söylediği Afrin Marşı beğeni topluyor.Kadirli’ye bağlı Hacihaliloğlu Köyü muhtarı Semih Duyan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin şehir merkezinin de tamamıyla kontrol altına alınmasını televizyonda izledikten sonra “Afrin Marşı” adını verdiği bir marş yazdı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir köy muhtarı tarafından, Mehmetçiğin Afrin zaferi için yazdığı ve davul zurna eşliğinde kendi söylediği Afrin Marşı beğeni topluyor.
Kadirli’ye bağlı Hacihaliloğlu Köyü muhtarı Semih Duyan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin şehir merkezinin de tamamıyla kontrol altına alınmasını televizyonda izledikten sonra “Afrin Marşı” adını verdiği bir marş yazdı. Bestelediği marşı noterde onaylatan Semih Duyan, mehter eşliğinde marşı söylemek istediyse de başaramadı. Bunun üzerine bir davul zurna ekibi bulan muhtar Semih Duyan, davul zurna eşliğinde Afrin Marşı’nı söyledi.
Muhtar Semir Duyan, özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplayan davullu zurnalı Afrin Marşıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin kent merkezine girdik kontrolü sağladık açıklamasından sonra bana böyle bir ilham geldi. Oturup bu marşı yazdım. Marşı söyleyecek bir mehteran ekibi de bulamadım, ama davul zurna eşliğinde de pek ala bu marş söylenir diye düşündüm. Bu şekilde de kendim söyledim. Hem besteledim hem de güftesini de ben yaptım. Bu marşı Afrin’de şehit olan Mehmetçiğimize tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti” şeklinde konuştu.
Muhtar Semih Duyan’ın yazıp bestelediği Afrin Marşı şu dizelerden oluşuyor.
"Afrin boylarından yurduma bomba yağdı
Mehmedim memleketten zafer diye söz aldı
Başkomutan emretti
Afrin ileri
Afrin, Afrin, Afrin ileri
Ordumuz vuruyor hainleri
Türk’ün aklı ile alay edersen
Toprağına dönüpte gözünü dikersen
Allah’ın önünde yemin ederiz ki,
Afrin’e gireriz, Afrin ileri
Afrin, Afrin, Afrin ileri
Ordumuz vuruyor hainleri."

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