Köy Muhtarları taleplerini anlattı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından 2. Merkez Köy Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen 2018 Yılının ikinci ‘Merkez Köy Muhtarlar Toplantısı’ Köy muhtarlarının katılımıyla Öğretmenler evi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı ve İl Genel Meclis Üyeler Osman Karakaya, Ali Evren ile birlikte Merkeze Bağlı köy Muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Toplantıda KÖYDES Projesi kapsamında Burdur’a ayrılan 17 milyon 133 bin 998 TL toplam ödeneğin, 4 milyon 89 bin 395 TL’sinin merkeze ayrıldığı işaret edilerek, köylerde öncelikli ihtiyaçların hayata geçirileceği ifade edildi. AK Parti Hükümetlerinin her zaman köylünün ve milletin hizmetkarı olduğu vurgulanarak, köy muhtarlarının istek ve talepler alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum