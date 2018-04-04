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Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Yamaç köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesini (BEÜ) ziyaret etti.Sınıflarından seçilen başarılı 20 öğrenci, okul öğretmenleri Çiğdem Salim, Hatice Küçüktahancı ve Merve Tedik eşliğinde tanıma amaçlı üniversiteyi ziyaret etti.

Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Yamaç köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesini (BEÜ) ziyaret etti.
Sınıflarından seçilen başarılı 20 öğrenci, okul öğretmenleri Çiğdem Salim, Hatice Küçüktahancı ve Merve Tedik eşliğinde tanıma amaçlı üniversiteyi ziyaret etti. Üniversite tarafından organize edilen gezi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın tüm birimleri gezildi. Öğrenciler ayrıca Rektörlük binası, merkezi yemekhane, merkezi konferans salonu, merkezi kütüphane, çok amaçlı spor salonu ve bilgisayar laboratuvarlarını gezdi. Yetkililerden bilgi alan öğrenciler, geziden çok memnun kaldıklarını ve üniversiteyi çok beğendiklerini ifade ettiler. Öğrencilerin kampüs gezisinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Çiğdem Salim, üniversitenin kendilerine tanıdığı bu imkândan ötürü BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Konu hakkında bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitenin bütün şehre açık olduğunu, gençleri burada görmekten mutluluk duyduğunu ve bu tür etkinliklerde son zamanlarda sıklıkla ev sahipliği yaptıklarını belirterek misafirlerinin üniversiteyi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öğrencilerin büyük keyif aldıkları gezi programı, öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

Köy öğrencileri BEÜ’yü ziyaret etti

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