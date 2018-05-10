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Köy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kimya teknolojisi alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, el sabunu, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemesi üretiyor.

Köy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, kimya teknolojisi alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, el sabunu, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemesi üretiyor. Öğrencilerin okulda ürettiği temizlik malzemeleri, Kemalpaşa'daki 71 köy okuluna gönderiliyor. Köy okullarının temizlik ürünü ihtiyacını karşılayan liseliler, çok mutlu olduklarını söyledi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencileri, okulda dikkat çeken çalışmalar gerçekleştiriyor. Öğrenciler, ham maddesini dışarıdan aldıkları parfüm esanslarını, okulun laboratuvarında üretiyor. Liseliler, ayrıca okul ile Kemalpaşa Belediyesi'nce gerçekleştirilen 'Okullarımız tertemiz' projesi kapsamında da el sabunu ve genel temizlik malzemeleri üretimi yapıyor. Kimya Teknolojisi alan şefi Ufuk Akış, okulda numune bazında deneyler yaptıklarını belirtirken, finansman bulmaları halinde şişe ve esans alım işlemlerini yaparak, parfüm ürettiklerini söyledi. Esansları ham madde olarak aldıktan sonra esansı bağlayıcı özelliği olan gliserin ve etil alkol içinde çözdüklerini kaydeden Akış, yüzde 96'lık alkolü, yüzde 80'e indirip, bir miktar saf su koyduktan sonra işlemi tamamladıklarını anlattı. Üretilen parfümlerin 15- 20 gün karanlık odada bekletilmesinin ardından şişelendiğini aktaran Akış, bu parfümlerin satışını yapamadıklarını, sadece okulda bulunan öğretmen ve öğrencilere hediye olarak dağıttıklarını belirtti.
71 KÖY OKULUNA TEMİZLİK MALZEMESİ
Okulda sadece parfüm değil, temizlik malzemesi üretimi de gerçekleştiriliyor. Kemalpaşa Belediyesi ile MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Okullarımız tertemiz' projesi kapsamında iş birliği yaptı. Belediye tarafından temizlik malzemelerinin ham maddesi alınarak, okula teslim ediliyor. Kimya Teknolojisi alanı 11'inci sınıf öğrencileri de her biri 1'er tonluk 3 kazanda temizlik malzemesi üretimi yapıyor. El sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve genel temizlik malzemesi yapan öğrenciler, Kemalpaşa'da bulunan 71 köy okulunun temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor.
KOZMETİK SEKTÖRÜNDE İLERLEMEK İSTİYORLAR
Deney çalışmaları yapan öğrenci grubunda yer alan Semih Özkan (18), yapılan deneylerin aşamalarını, öğretmenlerin kendilerine anlattığını belirterek, esanslardan parfüm ürettiklerini anlattı. Öğretmenlerine, bu fırsatı kendilerine verdikleri için teşekkür eden Özkan, güzel çalışmalar ortaya koyduklarına dikkat çekti. Öğrencilerden Sinem Nur Bolat, "Geleceğe yönelik bir hedefim var. Kimya bölümüne severek girdim. Buradan mezun olduğumda işsiz kalma ihtimalim neredeyse yok. Kozmetik sektöründe ilerlemeyi düşünüyorum. Yaptığımız parfümleri kullanmak bize gurur veriyor" diye konuştu.
Öğrencilerden İrem Avcı, Aykut Soyak, Seda Nur Zülfi de yaptıkları çalışmaların kendilerini son derece heyecanlandırdığını vurguladı. Seda Nur Zülfi, küçük yaştan beri kimyaya ilgisinin olduğunu ve şimdi güzel deneyler yaptıklarını, bunun da insanları etkilediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Köy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyorKöy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyorKöy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyorKöy okulların temizlik malzemesi bu okuldan çıkıyor

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