Köy yollarına kadın eli değiyor

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan, ilçeye bağlı 38 köyde yürütülen yol asfaltlama çalışmalarında sahadan ayrılmayarak "Köy yollarına kadın eli değdi." dedirtmek istiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Fadime Ceyhan, yaklaşık 25 yıl sürdürdüğü memuriyet hayatının ardından İlçe Özel İdaresi Müdürü olarak görev yapmak istedi.

Görevde yükselme sınavından sonra 2010'da Hafik İlçe Özel İdare Müdürü olarak atanan Ceyhan, ilk müdürlük görevinin ardından bir süre Sivas merkezde çalıştı.

Daha sonra tekrar ilçede görev yapmak isteyen Ceyhan, Ulaş ilçesine İlçe Özel İdare Müdürü olarak tayin istedi.

Bir kadın olarak genelde erkeklerin yaptığı işi yapan ve sürekli sahada olan Ceyhan, Ulaş'ta 38 köy ve 17 mezranın sorumluluğunu üstlendi.

Köylerin yol çalışmalarından altyapı, içme suyu problemine kadar her sorunuyla ilgilenen Ceyhan, yaz-kış demeden sahada görev yapıyor.

Kış aylarında karla mücadele, yaz aylarında da yol, asfalt ve altyapı çalışmalarında ekibinin yanından ayrılmayan Ceyhan, gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor.