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Köyceğiz'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sabah ormanlık alanda çıkan yangında, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

Köyceğiz'de orman yangını

Latif SANSÜR- Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sabah ormanlık alanda çıkan yangında, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.
Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, saat 06.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 6 helikopter havadan; 1 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 kamyonet, 4 belediye arazözü, 8 teknik personel, 5 memur, 65 söndürme işçisi ise karadan müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Köyceğiz'de orman yangınıKöyceğiz'de orman yangınıKöyceğiz'de orman yangınıKöyceğiz'de orman yangını

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