Köyceğiz'deki yağlı güreşlerde altın kemer Balaban'ın oldu

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı. Başpehlivanlığı üst üste 3 kez kazanan Balaban, altın kemerin sahibi oldu.

Köyceğiz'in kırsal Toparlar Mahallesi'ndeki Kazancı Mesire Alanı'ndaki 6. Köyceğiz Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği'ne, 28 başpehlivan ve 400 güreşçi katıldı. 13 kategorideki güreşlerde, kıyasıya mücadele yaşandı. 22 kişiden oluşan hakem heyetinin görev yaptığı güreşlerde başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Ali Gürbüz mücadele etti. Rakibini yenen Balaban, başpehlivanlığı kazandı. Üst üste başpehlivanlığı 3 kez kazanan Balaban, altın kemerin de sahibi oldu.

Güreş ağası ise 150 bin TL ile Salih Birincioğlu oldu. Güreşleri Muğla Valisi Esengül Civelek, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Duldar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 5 bin kişi izledi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 28 başpehlivan ve 400 güreşçinin mücadele ettiği güreşlerde emeği geçen herkese teşekkür edip, "Köyceğiz güreşi seven bir ilçe. Türk milletinin ruhunda güreşmek var. Bu bölge çok sayıda başarılı pehlivan yetiştirdi" dedi. Başpehlivan İsmail Balaban ilk turdan itibaren güzel bir müsabaka gerçekleştiğini dile getirerek, "Üst üste 3 kez birinci olarak altın kemeri aldım ben bu günkü galibiyetimi Anneler Günü nedeni ile anneme armağan ediyorum" dedi. Vali Esengül Civelek de "Milli değerlerimizin kültürümüzün yaşatılması korunması geliştirilmesi gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşıyan bu etkinlik aynı zamanda birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ve dostluğumuzu da pekiştirmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcuların madalyaları, törenle verildi.