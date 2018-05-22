Köyde 150 yıldır toplu iftar geleneğini yaşatıyorlar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık toplu iftar yemeği geleneği devam ettiriliyor. 120 ailenin oturduğu köyde iftar yemeğini her gün bir aile üstlenirken, köy meydanına ve cami avlusuna kurulan sofralarda çeşit çeşit yemekler hep birlikte yeniyor.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, 380 nüfuslu kırsal Dutluca Mahallesi'nde 150 yıla yakındır oruç hep birlikte açılıyor. Her gün bir aile iftar yemeğini düzenlenmesini üstlenirken, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar ise muaf tutuluyor. Mahalle meydanına kurulan masalarda tatlıdan turşuya kadar 9 çeşit yemek ikram ediliyor.

120 ailenin oturduğu köyde, köylüler toplu iftar geleneğini ileriki yıllarda da devam ettirmek istiyor. Geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Dutluca Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Köyümüz 120 hane ve 380 nüfuslu. Ramazan'da iftar yemeği veriyoruz. Bu çok eskiye dayanan bir gelenektir. Her gün bir aile iftar yemeğini üstleniyor. Dışarıdan gelenler de oluyor" dedi.