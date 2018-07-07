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Köyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Canbazlı köyünün giriş ve çıkışlarına çocuk kaçırma, istismar ve hırsızlık olaylarına karşın güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Köyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Canbazlı köyünün giriş ve çıkışlarına çocuk kaçırma, istismar ve hırsızlık olaylarına karşın güvenlik kamera sistemi kuruldu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve 650 nüfuslu Canbazlı köyünün Muhtarı Mehmet Yalçın, 9 bin lira harcayarak köyün giriş ve çıkışlarına toplam 5 güvenlik kamerası kurdurdu. Görüntülerin kayıt altına alınması için muhtarlık binasına sistem kuruldu. Muhtar Yalçın, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan sonra ölü bulunmasına çok üzüldüklerini söyledi. Hayvan hırsızlığı olaylarına da karşı jandarmaya yardımcı olmak için güvenlik kameralarını taktırdıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:
"2017 yılında köyümüzde bir cinayet olayı oldu. O olayın ardından köydeki vatandaşlarımızın kamera kurulması ile ilgili olarak talepleri oldu. Bizler de köy ihtiyar heyetini ve vatandaşları toplayarak ve bütün vatandaşlarımızın kararını alarak kamera sistemini kurmayı düşündük. Çalışmalarımızı 6 ay gibi bir zaman dilimi içinde tamamladık. Son zamanlarda da çocuk kaçırmaları ve çocuk istismarlarının artması ile birlikte köyümüzün beş noktasına buna çocuk parkı da dahil kamera kurduk. Biz aynı zaman da köyümüzde güvenliği sağlamak isteyen jandarma kolluk kuvvetlerine de yardımcı olmak istiyoruz."
Köy sakinlerinden Nurettin Türkoğlu da kamera sisteminin kurulması ile köyde güvenli bir ortam sağlandığını ve yaşanan en küçük olayda kameralara bakarak durumu öğrenebildiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Köyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlemKöyde, çocuk kaçırma ve hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

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