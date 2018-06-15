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Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağlı Göynüklü köyünde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayramlaşma ve mezar ziyaretinin ardından köy meydanında toplu kahvaltı yapma geleneği bu bayramda da devam etti. Görev bölümü yapan köydeki kadınların evlerinde hazırladıkları kahvaltılar köy meydanında gelenlere ikram edildi.

Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağlı Göynüklü köyünde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayramlaşma ve mezar ziyaretinin ardından köy meydanında toplu kahvaltı yapma geleneği bu bayramda da devam etti. Görev bölümü yapan köydeki kadınların evlerinde hazırladıkları kahvaltılar köy meydanında gelenlere ikram edildi.
Mudanya'nın en büyük köylerinden Göynüklü'de yaşayanları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bir araya toplayan gelenek, bu yıl da yapıldı. Başka yerlerde yaşayanlar da Göynüklü'ye gelip Ramazan Bayramı'nın ilk günü camiye giderek, topluca bayram namazı kıldı. Namaz sonrası cami önünde toplanan kalabalık, yaşlıların ellerini öpüp bir birleriyle tek tek bayramlaştı.
Küskünleri barıştıran gelenek, köyde yaşayan ve görev bölümü yapan kadınların daha önceden evlerinde hazırladıkları kahvaltıların köy meydanında kurulan ve yola taşan masalarda toplu kahvaltı ile sona erdi.
Göynüklü Köyü Dernek Başkanı Orhan Samast, "Köyümüz, Trabzon'dan gelen ailelerden oluşuyor. 10 yıldır birlik ve beraberliği geliştirmek için böyle bir gelenek yaptık. Bayramının ilk günü topluca camiye gidip bayram namazımızı kılıyoruz. Ardından bayramlaştıktan sonra ailelerin kendi aralarında topladıkları paralar ile alınan kahvaltılıkları kadınlarımız evlerinde hazırlıyor. Köy meydanında birlikte yiyoruz. Her yıl katılım daha da artıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği

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