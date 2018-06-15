Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağlı Göynüklü köyünde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayramlaşma ve mezar ziyaretinin ardından köy meydanında toplu kahvaltı yapma geleneği bu bayramda da devam etti. Görev bölümü yapan köydeki kadınların evlerinde hazırladıkları kahvaltılar köy meydanında gelenlere ikram edildi. Mudanya'nın en büyük köylerinden Göynüklü'de yaşayanları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bir araya toplayan gelenek, bu yıl da yapıldı. Başka yerlerde yaşayanlar da Göynüklü'ye gelip Ramazan Bayramı'nın ilk günü camiye giderek, topluca bayram namazı kıldı. Namaz sonrası cami önünde toplanan kalabalık, yaşlıların ellerini öpüp bir birleriyle tek tek bayramlaştı. Küskünleri barıştıran gelenek, köyde yaşayan ve görev bölümü yapan kadınların daha önceden evlerinde hazırladıkları kahvaltıların köy meydanında kurulan ve yola taşan masalarda toplu kahvaltı ile sona erdi. Göynüklü Köyü Dernek Başkanı Orhan Samast, "Köyümüz, Trabzon'dan gelen ailelerden oluşuyor. 10 yıldır birlik ve beraberliği geliştirmek için böyle bir gelenek yaptık. Bayramının ilk günü topluca camiye gidip bayram namazımızı kılıyoruz. Ardından bayramlaştıktan sonra ailelerin kendi aralarında topladıkları paralar ile alınan kahvaltılıkları kadınlarımız evlerinde hazırlıyor. Köy meydanında birlikte yiyoruz. Her yıl katılım daha da artıyor" dedi.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!