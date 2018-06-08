Köyde yaşayan çocuklar karne hediyesi ile sevindirildi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, Asarcık ilçesine bağlı Başalan köyündeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak ayakkabı, elbise ve oyuncak verdi.

Mutluluğun Kanatları Derneğince yapılan etkinliklerden elde edilen gelirle maddi iyi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları sevindirildi.

Asarcık ilçesine bağlı Başalan köyündeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 160 öğrenciye karne hediyesi olarak ayakkabı, elbise ve oyuncak dağıtıldı. Yeni ayakkabı ve elbiselerini giyen çocukların oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, dernek olarak sadece lösemili çocuklar değil, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını da sevindirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

Özellikle köy okullarında okuyan çocukların başarılı olmasına rağmen ailelerinin maddi güçlük çektiği için çocuklarını sevindiremediğine işaret eden Keskin, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın mutlu olmaya, gelecek eğitim öğretim dönemine hazırlanması için motivasyona ihtiyacı var. Biz de onlara karne hediyesi olarak oyuncak almayı düşündük ama önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramda çocuklarımızın bayramlıkları olsun diye hem oyuncak hem de bayramlıkları birlikte dağıttık. Onların sevinci bizim en büyük mutluluğumuz."

Keskin, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya katılan hayırseverlere de teşekkür etti.

