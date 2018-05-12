Köydeki çocuklar da kitap okusun diye bisikletiyle dağları aşıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Halk Kütüphanesi görevlisi Hakan Yücel, köy çocuklarına kitap ulaştırmak için 14 ayda arkasına sepet taktığı bisikletiyle 1124 kilometre pedal çevirdi.
Köy çocuklarının "bisikletli kütüphaneci" olarak tanıdığı Yücel, il merkezi ve ilçelere bağlı 26 köy okulundaki öğrencilere 14 ayda 5020 kitap götürerek hedefine ulaştı. Yücel, yıllık ve nöbet izinlerinde Türk bayrağı asılı bisikletinin arkasındaki sepete yüklediği hikaye kitapları ve kırtasiye malzemelerini köydeki çocuklara hediye etti.
Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen yağmur çamur, kar kış demeden bisikletiyle yola koyulan Yücel'in bu eğitim öğretim yılındaki son durağı Güroymak ilçesine bağlı Kekliktepe Köyü İlkokulu oldu.
- "14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdim"
Kütüphaneci Hakan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kekliktepe Köyü İlkokulu'na getirdiği kitapları burada eğitim gören öğrencilere teslim ettiğini söyledi.
Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen erken saatte yola çıktığını anlatan Yücel, şöyle devam etti:
"Sabah 07.30'dan beri yollardayım. Havada kar soğuğu vardı, yağmura yakalandım. Kitaplarımı zarar görmeden öğrencilere teslim ettim. Kekliktepe, bu eğitim öğretim sezonundaki son köyümüz oldu. Buraya gelmeden önce ilk olarak Yukarıkolbaşı, Arpaçık ve Oduncular köylerine gittim. Ardından Kekliktepe köyüne geldim. Şu anda gözleri parlayan pırıl pırıl çocuklarımıza kitaplarımızı dağıttık. Üç boyutlu kitaplar çocukların çok ilgisini çekiyor. Bir de İzmir Urla'dan vatandaşlarımızın el emeği ve göz nuruyla yaptıkları çantaları çocuklarımıza teslim ettik. Yaklaşık 14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdim."
- "Yağmur çamur beni yıldırmadı"
Yücel, yolda zaman zaman sıkıntılar yaşadığını, köpeklerin saldırısına maruz kaldığını dile getirdi.
Ancak hiçbir zorluğa yenilmeden çocuklara kitap götürmeye devam ettiğini ifade eden Yücel, "Yağmur ve çamur beni hiçbir zaman yıldırmadı. Şu an çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Bu gülümseme beni mutlu ediyor. Bana gerçek anlamda güç veriyor. Nice yokuşlar çıktım, indim. İl merkezi ve ilçelere bağlı köylere pedal çevirdim. Çocuklarımıza kitap götürmekten asla yılmadım. Hedefimizin 5000 kitaptı, çok şükür buna ulaştık." diye konuştu.
Bağışçıların gönderdiği kitapları gelecek eğitim öğretim yılında da köylere götürmeye devam edeceğini vurgulayan Yücel, "Bisikletli kütüphaneci tekrar yollarda olacak ve her ne koşulda olursa olsun çocuklara ulaşmaya devam edecek." dedi.
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