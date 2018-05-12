HABER

Köydeki çocuklar da kitap okusun diye bisikletiyle dağları aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

Bitlis'te "bisikletli kütüphaneci" olarak tanınan Hakan Yücel, 14 ayda arkasına sepet taktığı bisikletiyle 1124 kilometre pedal çevirerek 26 köy okulundaki öğrencilere 5020 kitap dağıttı - Yücel: - "Yağmur ve çamur beni hiçbir zaman yıldırmadı. Şu an çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Bu gülümseme beni mutlu ediyor. Bana gerçek anlamda güç veriyor"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Halk Kütüphanesi görevlisi Hakan Yücel, köy çocuklarına kitap ulaştırmak için 14 ayda arkasına sepet taktığı bisikletiyle 1124 kilometre pedal çevirdi.

Köy çocuklarının "bisikletli kütüphaneci" olarak tanıdığı Yücel, il merkezi ve ilçelere bağlı 26 köy okulundaki öğrencilere 14 ayda 5020 kitap götürerek hedefine ulaştı. Yücel, yıllık ve nöbet izinlerinde Türk bayrağı asılı bisikletinin arkasındaki sepete yüklediği hikaye kitapları ve kırtasiye malzemelerini köydeki çocuklara hediye etti.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen yağmur çamur, kar kış demeden bisikletiyle yola koyulan Yücel'in bu eğitim öğretim yılındaki son durağı Güroymak ilçesine bağlı Kekliktepe Köyü İlkokulu oldu.

- "14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdim"

Kütüphaneci Hakan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kekliktepe Köyü İlkokulu'na getirdiği kitapları burada eğitim gören öğrencilere teslim ettiğini söyledi.

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen erken saatte yola çıktığını anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Sabah 07.30'dan beri yollardayım. Havada kar soğuğu vardı, yağmura yakalandım. Kitaplarımı zarar görmeden öğrencilere teslim ettim. Kekliktepe, bu eğitim öğretim sezonundaki son köyümüz oldu. Buraya gelmeden önce ilk olarak Yukarıkolbaşı, Arpaçık ve Oduncular köylerine gittim. Ardından Kekliktepe köyüne geldim. Şu anda gözleri parlayan pırıl pırıl çocuklarımıza kitaplarımızı dağıttık. Üç boyutlu kitaplar çocukların çok ilgisini çekiyor. Bir de İzmir Urla'dan vatandaşlarımızın el emeği ve göz nuruyla yaptıkları çantaları çocuklarımıza teslim ettik. Yaklaşık 14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdim."

- "Yağmur çamur beni yıldırmadı"

Yücel, yolda zaman zaman sıkıntılar yaşadığını, köpeklerin saldırısına maruz kaldığını dile getirdi.

Ancak hiçbir zorluğa yenilmeden çocuklara kitap götürmeye devam ettiğini ifade eden Yücel, "Yağmur ve çamur beni hiçbir zaman yıldırmadı. Şu an çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Bu gülümseme beni mutlu ediyor. Bana gerçek anlamda güç veriyor. Nice yokuşlar çıktım, indim. İl merkezi ve ilçelere bağlı köylere pedal çevirdim. Çocuklarımıza kitap götürmekten asla yılmadım. Hedefimizin 5000 kitaptı, çok şükür buna ulaştık." diye konuştu.

Bağışçıların gönderdiği kitapları gelecek eğitim öğretim yılında da köylere götürmeye devam edeceğini vurgulayan Yücel, "Bisikletli kütüphaneci tekrar yollarda olacak ve her ne koşulda olursa olsun çocuklara ulaşmaya devam edecek." dedi.

Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...Bir şirket daha anket sonucunu açıkladı! İşte son oy oranları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisikletli kütüphaneci Bitlis çamur Güroymak Hakan Yücel kitap köpek köy okulu Pedal türk bayrağı yağmur

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.