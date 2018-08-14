Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurtlar 20 koyunu telef etti.

Paşa köyünde ahırına giden Cengiz Erkan, 20 koyununun telef olduğunu gördü.

İncelemede, koyunların kurtlar tarafından telef edildiği belirlendi.

Köy muhtarı Hamit Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtların ormanlık alandan köye inmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Köy ve ormanlık alanda hayvanları otlatırken artık daha dikkatli davrandıklarını belirten Tuncel, "Kurtların köye indiğini görmek bizleri çok şaşırttı. Zaman zaman kurtların hayvanları telef ettiğini duyuyorduk ama bu kadarını yapacaklarını hiç tahmin etmemiştik. Arkadaşımızın 20 koyunu telef oldu. Hepimiz çok üzüldük." dedi.

