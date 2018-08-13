Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef etti

Bartın'da aç kalan kurtlar, indikleri köyde 1 ay içinde 10 büyükbaş hayvanı telef etti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıdere köyüne inen kurtlar, köylülerin büyükbaş hayvanlarına saldırdı.
Aç kalan kurtların saldırısı sonucu, 1 ay içinde 10 büyükbaş hayvan telef oldu, bazıları da yaralandı.
Muhtar azası Şaban Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtların köyde şu ana kadar 10 hayvanı telef ettiğini, 5 hayvanı da yaraladığını söyledi.
Kurtların, kendisinin de bir büyükbaş hayvanını telef ettiğini aktaran Yılmaz, "Köylü mağdur, kimse evden dışarı çıkamıyor. Köylüler olarak hayvanlarımızı tarlaya gönderemiyoruz. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Kurtlar tek bizim köyümüzde yok, çevre köylerde de bazı vatandaşların hayvanlarını telef etti. Dün sabah çocuğumuza az kalsın kurt saldırıyordu, evin önüne kadar gelmiş." ifadelerini kullandı.
Köy sakinlerinden Abdullah Yılmaz da kurtların hayvanlara sürekli saldırdığını belirterek, "Yetkililerimizden buna bir çare bulmalarını istiyoruz. İnsanlara saldırma riski çok. Dün evin önünden geçmiş, insanlara çok yakın duruyorlar." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürü Ahad Deliorman ise konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını, köylülerin ifadesine başvuracaklarını kaydetti.
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