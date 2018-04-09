Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırımları başladı

Simav Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2018 yılı ilk yatırımlarının, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yol çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Kaymakam Halim, “2018 yılı itibariyle Simav’daki kırsal alt yapı ve üst yapı yatırımlarından, Yeşilköy’ün içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışması ile Ahmetli ve Başkonak köylerine sulama tesisi kurulması için yapılan ihaleler sonuçlandı. İlçemize bağlı köylerde toplam 50 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi yapılacak. Köy yollarını bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol durumuna getiriyoruz. İlk etapta yapılacak olan dört yatırımın toplam maliyeti 3 milyon 90 bin liradır. Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları KÖYDES projeleri ile devam edecek” dedi. (MEİ-EFE)
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