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Köylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Örtülü mezrasında yaşayan vatandaşlar, 10 yıldır evlerine elektrik getirme çabaları sonuçsuz kalınca, satın aldıkları güneş enerjisi panelleriyle güneş enerjisinden kendi elektriklerini üreterek ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Köylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettiler

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Örtülü mezrasında yaşayan vatandaşlar, 10 yıldır evlerine elektrik getirme çabaları sonuçsuz kalınca, satın aldıkları güneş enerjisi panelleriyle güneş enerjisinden kendi elektriklerini üreterek ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Mezrada yaşayan 9 kişiden Veli Kökel, "Ev işlerinde, aydınlatmada, yayık yapmada, telefonları şarj etmede ve günlük işlerde kullanıyoruz. Bize şu anlık yetiyor ancak bunu yaptık diye de devletimiz elektriği getirmekten vazgeçmesin" dedi.
Genç ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Yazkonağı köyü Örtülü mezrasında yaşayan vatandaşlar, 1993 yılında terör olayları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldı. 2001 yılında mezraya dönüş yapan bazı aileler köyde elektrik bulunmaması nedeniyle 2008 yılından itibaren resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulundu. Mezrada kalan 9 kişiden oluşan 3 ailenin elektrik getirme çabası, 10 yıl boyunca bir sonuç vermeyince vatandaşlar enerjiyi güneşten karşılamak için harekete geçti. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren panelleri köye getirip sistemi kuran mezra sakinleri, ürettikleri enerji ile temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Talep ettikleri halde elektrik hizmetini alamadıklarını belirten mezra sakinlerinden Veli Kökel, enerji başta olmak üzere birçok sıkıntılarının olduğunu ifade ederek, "10 yıldan beri elektrik için uğraşıyoruz. Birçok kuruma başvurdum ama sonuç alamadım. Elektriğin ana hattı bizden 660 metre uzaklıktadır. Yüksek gerilim olsa, direkleri kendimiz kurup, masrafları biz ödeyip köyümüze çekebilirdik ama düşürücü olması şarttır. Çok talep ettik, ancak sonuç alamadık. Nüfusun az olduğu gerekçesiyle enerji ihtiyacımız karşılanmadı. Elektriğimiz olsaydı mezraya dönüşler artardı. Dededen, atadan beri burada yaşıyoruz, burada doğduk. Çoğu kişi bu sıkıntılar yüzünden göç etti. Şimdi de birkaç ev kaldık. Devletimizden acil olarak elektrik ihtiyacımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.
Veli Kökel, ürettikleri hayvansal gıdaları saklayamadıklarını da belirterek, "Üretim yapıyoruz, durumumuz çok şükür iyi ancak elektriğimiz yok. Ürettiğimiz hayvansal gıdalar saklayamadığımız için bozuluyor. Yemekler hep bir öğün pişiyor. Elektrik gelmeyince elle eski geleneksel yöntemlerle yayık yapıyorduk. Günde 3 yayık yapmak zorundayız. Biz de güneş enerjisini elektriğe çeviren bu sistemi getirip kurduk. Bu sistemle her sabah 3 yayık rahatça yapabiliyoruz. Ev işlerinde, aydınlatmada, yayık yapmada, telefonları şarj etmede ve günlük işlerde kullanıyoruz. Bize şu anlık yetiyor ancak bunu yaptık diye de devletimiz elektriği getirmekten vazgeçmesin" diye konuştu.

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Köylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettilerKöylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettilerKöylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettilerKöylerine elektrik gelmeyince, kendi elektriklerini ürettiler

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