"Köylü çocuğu, sessiz, biraz da sinsi" diye fişlemişler

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında başlatılan soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek" içeriğinde örgüt mensuplarının kayıt altına alındığı, örgütten olmayanların ise fişlendiğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 89 zanlının gözaltına alındığı soruşturmanın en önemli dayanak noktası olan "buluntu flash bellek"te içerik incelemesi sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen operasyonda şüphelilerden, aralarında "mahrem imam" İbrahim Saçan'ın da bulunduğu 70'i tutuklandı, 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı, 13'üne ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Flash bellekteki dosyalar ve adı geçen şüpheliler ise titizlikle irdeleniyor.
Flash bellekteki dosyalara erişen ekipler, FETÖ'nün mensubu askerleri kayıt altına aldığını, örgüt mensubu olmayanları ise ırk, mezhep, dünya görüşü ve yaşam tarzı gibi kriterlerle fişlediğini belirledi.
İsmi ve görevinin karşısına rütbesi yazılan yüzbaşıyla ilgili "Alevi, zararsız, sakin, iyi niyetli, çok insan tarafından sevilen birisi" olduğu belirtilen fişleme notunda "Orucunu tutar, kurban keser. Eşi öğretmen. Köylü çocuğu, sessiz, biraz da sinsi" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.
Örgütün "17 Ekim 2003" diye not düştüğü bu fişlemeyi 29 Aralık 2004'te "Dürüst, çalışkan biri. Ehli dünya ama Anadolu çocuğu" şeklinde bilgi ekleyerek güncellediği tespit edildi.
- "Hizmet ne derse yapabilecek bir arkadaşımız"
Uzman polis ekiplerinin ulaştığı flash bellekteki dosyalarda çok sayıda örgüt mensubu askerin FETÖ'ye bağlılığı, örgütteki geçmişi gibi konularla kayıt altına alındığı ve örgüt hiyerarşisinde kullanılan 5'lik sisteme göre puanlandırılması bulunuyor.
Kayıt altına alınan örgüt mensubu astsubaya ilişkin, "Eşiyle birlikte hizmet ne derse yapabilecek bir arkadaşımız. İtaati en üst seviyede" ifadeleri yer alıyor.
Astsubayın iki kızı ve bir oğlunun olduğu bilgisinin de girildiği kayıtlarda "himmeti, istişare ve itaati en üst seviyede. Bilgi getirmesi normal." ibaresi kullanılıyor.
FETÖ mensubu astsubayın "5/5'lik" olarak kayıtlara kodlandığı görülüyor.
- "Hizmete teslim olmuş denebilir"
Bir başka örgüt mensubu astsubayla ilgili kayıtlarda da şu bilgiler yer alıyor:
"Programları aksatmaz. Memlekete gitmeden haber verir. Himmetini hep yüzde 10 oranında verir. Kurbanını, dergisini hiç aksatmadan verir. Verdiğimiz kitapları okur. Word-Excel programlarını bilir. Okulda öğretmen, kapasiteli biri. Beş/beşlik. Oğlu Maltepe'de okuyor. Hizmete teslim olmuş denebilir. Hizmeti mesleğe başladıktan sonra tanımış. Emir astsubaylığına mizacı pek uygun değil.
Zorlayınca bilgi getirir, etrafı takip eder. Verilen bir görevi yapmaya çalışır. Ailevi problemi yok."
Flash bellekten elde edilen dijital veriler üzerindeki çalışma sürüyor.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 89'u yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6'sı ise savcılıkça salıverilmişti.
FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından ikisinin yurt dışına kaçtığı, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlının ismine, "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski orgeneral Akın Öztürk'ün 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Uğur Acar'ın son hali şoke etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum