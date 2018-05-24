"Köylü çocuğu, sessiz, biraz da sinsi" diye fişlemişler

Flash bellekteki dosyalar ve adı geçen şüpheliler ise titizlikle irdeleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen operasyonda şüphelilerden, aralarında "mahrem imam" İbrahim Saçan'ın da bulunduğu 70'i tutuklandı, 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı, 13'üne ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 89 zanlının gözaltına alındığı soruşturmanın en önemli dayanak noktası olan "buluntu flash bellek"te içerik incelemesi sürüyor.

Flash bellekteki dosyalara erişen ekipler, FETÖ'nün mensubu askerleri kayıt altına aldığını, örgüt mensubu olmayanları ise ırk, mezhep, dünya görüşü ve yaşam tarzı gibi kriterlerle fişlediğini belirledi.

İsmi ve görevinin karşısına rütbesi yazılan yüzbaşıyla ilgili "Alevi, zararsız, sakin, iyi niyetli, çok insan tarafından sevilen birisi" olduğu belirtilen fişleme notunda "Orucunu tutar, kurban keser. Eşi öğretmen. Köylü çocuğu, sessiz, biraz da sinsi" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Örgütün "17 Ekim 2003" diye not düştüğü bu fişlemeyi 29 Aralık 2004'te "Dürüst, çalışkan biri. Ehli dünya ama Anadolu çocuğu" şeklinde bilgi ekleyerek güncellediği tespit edildi.

- "Hizmet ne derse yapabilecek bir arkadaşımız"

Uzman polis ekiplerinin ulaştığı flash bellekteki dosyalarda çok sayıda örgüt mensubu askerin FETÖ'ye bağlılığı, örgütteki geçmişi gibi konularla kayıt altına alındığı ve örgüt hiyerarşisinde kullanılan 5'lik sisteme göre puanlandırılması bulunuyor.

Kayıt altına alınan örgüt mensubu astsubaya ilişkin, "Eşiyle birlikte hizmet ne derse yapabilecek bir arkadaşımız. İtaati en üst seviyede" ifadeleri yer alıyor.