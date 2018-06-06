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Köylü kadınlar cübbe giyip kep attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Muş'ta okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan köylü kadınlar, mezuniyet sevincini cübbe giyip kep atarak kutladı - Kursu birincilikle tamamlayan 60 yaşındaki Sakine Ekmen: - "Köy kadınları olarak Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Kep atıp, cübbe giydik. Çocukken görmedim. Bu hevesim içimde kalmadı. Tören dolayısıyla köy kadınları olarak çok sevinçliyiz" - Kursiyerlerden 48 yaşındaki Şehrinaz Demir: - "Hastaneye gittiğimde artık numaraları ve doktorun hangi odada olduğunu biliyorum. Okumak güzel. 48 yaşından sonra cübbe giydim. Çok mutluyuz"

İBRAHİM YALDIZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Muş'un Nadaslık köyünde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, mezuniyeti cübbe giyip kep atarak kutladı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Nadaslık İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan köydeki kadınlar için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Çocukluğunda bazı nedenlerle okula gidemeyen ve açılan kursu birincilikle tamamlayan 60 yaşındaki Sakine Ekmen'in de aralarında bulunduğu mezun olan 20 kadından 15'i, cübbe giyerek kep atmanın sevincini yaşadı.

"Okur yazarlık belgesi"ni alan kadınlar "mezuniyet hatırası" yazılı pano önünde fotoğraf çektirdi.

- "Gözlerindeki mutluluğu paylaştık"

Okulun Müdürü Tuğba Harmankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde geçen yıl göreve başladığını ve bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köydeki kadınların okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini anlatan Harmankaya, şöyle konuştu:

"Bu yıl Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan okuma yazma kursumuzda 20 kadınımızı mezun ettik. Onlara kep ve cübbe temin ederek içlerinde kalan duyguyu yaşatmaya çalıştık. Bu şekilde kep ve cübbeli mezuniyet töreni yaptık. Şehrinaz Demir ile Sakine Ekmen, kursumuzun en yaşlı ve en başarılı öğrencileri. Onlar da öğrencilerle belirli saatlerde kitap okudu. Gözlerindeki mutluluğu törende onlarla paylaştık."

- "Hevesim içimde kalmadı"

Kursu birincilikle tamamlayan Sakine Ekmen ise kursta okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Köy kadınları olarak Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bugün köyde 20 kadın mezun olduk. Kep atıp, cübbe giydik. Çocukken görmedim. Bu hevesim içimde kalmadı. Tören dolayısıyla köy kadınları olarak çok sevinçliyiz." dedi.

Kursun başarılı isimlerinden 48 yaşındaki Şehrinaz Demir de gördükleri eğitim sayesinde okuma yazmayı kısa sürede öğrendiklerini anlatarak, "Hastaneye gittiğimde artık numaraları ve doktorun hangi odada olduğunu biliyorum. Okumak güzel. 48 yaşından sonra cübbe giydim. Çok mutluyuz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cübbe Kep Kurs mezuniyet muş Okuma tören

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