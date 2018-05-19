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Köylü kadınlara, çocuklarını internetin zararlarından koruma eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Muş'ta Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitmeni Ayşe Er, annelerin çocuklarını internette olumsuz ortamlardan koruyabilmeleri için köyleri gezerek onlara bilgisayar, internet ve sosyal medya eğitimi vermeye başladı - Ayşe Er: - "Amacım annelerin çocuklarını internette olumsuz ortamlardan koruyabilmelerine yardımcı olabilmek. Başka bir amacımız kadınlar ürettiği el emeği ürünlerini internet üzerinden satabilirler" - Eğitime katılan Şahican Yılmaz: - "Çocuklarımız Facebook'a giriyordu, biz bilmiyorduk. Bundan sonra onlara yardımcı olacağız. Çocuklar kötü sitelere girseler takip edeceğiz. Kursta internetten örgülere bakmayı da öğrendik"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitmeni Ayşe Er, annelerin çocuklarını internette olumsuz ortamlardan koruyabilmeleri için köyleri gezerek onlara bilgisayar, internet ve sosyal medya eğitimi vermeye başladı.

Ayşe Er, bir süre önce kent merkezinde gönüllü olarak 30 kadına eğitim verdikten sonra bu çalışmasını köylerde de sürdürmek için gerekli girişimlerde bulundu.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Nadaslık Köyü İlkokulu'nda kadınlarla bir araya gelen Er, onlara "Google", "Facebok" ve "Instagram" uygulamalarını anlattı.

İlk kez dizüstü bilgisayar ve internet kullanılan kadınlar hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı.

- Kadınlar belgelerini aldı

Bir günlük eğitimin ardından 10 kadına sosyal medya okuryazarlığı katılım belgesi veren Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde kadınlarla bir arada olmaktan keyif aldığını söyledi.

Amacının köyde yaşayan kadınlara internet ve sosyal medya kullanımını öğretmek olduğunu belirten Er, "Çünkü çocuklar sosyal medyada çok vakit geçiriyor. Amacım annelerin çocuklarını internette olumsuz ortamlardan koruyabilmesine yardımcı olabilmek. Ayrıca anneler çocuklarına interneti bilinçli bir şekilde kullanmayı da öğretebilirler. Başka bir amacımız kadınlar ürettiği el emeği ürünlerini internet üzerinden satabilirler." dedi.

Er, köy köy gezerek bin kadına interneti ve sosyal medyayı öğretmeyi hedeflediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayatı boyunca hiç interneti bilmeyen, ilk kez tanıyan ve güzel tepkiler veren anneler var. Bu benim için çok güzel bir şey. İnterneti ilk kez kullanan kadınların şaşkınlığı ve tepkisi çok güzel. Bu benim için çok güzel bir anı oldu. Çok güzel dostluklarla karşılaştım. Eğitim verdiğim bazı kadınlar Instagram hesabı açıp bana istek gönderdi."

- "Çocuklar kötü sitelere girerse, takip edeceğiz"

Eğitim alan kadınlardan Sakine Ekmen ise çocuklarının sürekli internet kullandığını anlatarak, bundan sonra onları daha iyi kontrol edebileceğini dile getirdi.

Kadınlardan Şahican Yılmaz da eğitim sayesinde bilgisayar ve internetle tanıştıklarını anlatarak, "Çocuklarımız Facebook'a giriyordu, biz bilmiyorduk. Bundan sonra onlara yardımcı olacağız. Çocuklar kötü sitelere girerse, takip edeceğiz. Kursta internetten örgülere bakmayı da öğrendik." diye konuştu.

Okul Müdürü Tuğba Harmankaya ise köyde kadınların internet ve bilgisayarla tanıştıklarını, artık çocuklarını daha bilinçli büyütebileceklerini söyledi.

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