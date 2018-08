Köylü kadınlara ilk yardım eğitimi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde, köylü kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı tarafından ilçelere bağlı 19 kırsal mahallede kadınlara yönelik ilk yardım eğitimleri veriliyor. Her gün bir mahallede ilk yardım eğitimi veren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 13'üncü durağı İnecik Mahallesi oldu. Yoğun katılımın olduğu ilk yardım eğitimi İnecik İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Eğitime, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı. İlk yardım eğitimlerinin 19 mahallede yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bayanlara dönük ilk yardım eğitimi veriyoruz ve bugün 13'üncüsü burada yapılıyor. Aslında İnecik programda yoktu, benim anne köyüm olduğu için burada yapılmasını istedi. Bugün katılımın böylesine yoğun olması beni son derece mutlu etti. Tabii ilk yardım olayı, hepimizin başına gelen şeyler, her zaman her yerde karşılaşacağımız hayat sıkıntıları olabilir. Özellikle siz bayanlar, evde çalışırken, çocuklarımızı yetiştirirken veya her hâlükârda karşınıza gelebilecek her türlü ilk yardım konularında bu eğitimi alarak, ilk yardım ekibi, ambulans gelene kadar müdahale etme açısından deneyimli olmanız, bir hayat kurtaracaktır. Bu çok önemli arkadaşlar. Benim burada sizden bir ricam var tabii, çok rica ediyorum; Sayın Hocamız değerli bir hoca, çok iyi eğitim veriyor, ne sorunuz varsa, buradan sormadan gitmeyin. Sonuna kadar sorun, tatbikat yaptırın, hatta şunu da söyleyin, 'Ben burada bir tatbikat yapmak istiyorum' deyin. Bu kurstan faydalanın, çok rica ediyorum" dedi. İlk yardım eğitimine katılan Mediha Işık, "Çok teşekkür ederim Belediye Başkanımıza, bize bu ilk yardım eğitimi vermesi için doktorları gönderdiği için. Çocuğumuza, evlatlarımıza yönelik ya da yolumuzda çok kazalar oluyor, her şeyi öğrenmek lazım. Bugün çok şey öğrendik, kalp krizini, kazaları, çocuklarla ilgilenmeyi, zehirlenmeleri, her şeyi öğrendik şükürler olsun" diye konuştu. İstanbul'dan köyüne tatile gelen Ümmühan Gümüşdere de ilk yardım eğitimine katıldı. Gümüşdere, "İlk yardım çağrısını duyduğum zaman gelmek istedim, öğrenmek istedim. Eşimiz var, çocuğumuz var, onlara herhangi bir kaza anında nasıl müdahalede bulunmamız gerektiğini öğrendim. Bizim için çok faydalı. Bu eğitimlerin daha da artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.



PARTNER O ilginç ayrıntı gözden kaçmadı