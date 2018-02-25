Köylü kadınlardan koku eylemi

Bursa’da köylerine katı atık tesisi yapılmasını istemeyen yüzlerce köylü kadın ellerine pankart alıp eylem yaptı. Köylü kadınlar Köy arazisine katı atık tesisi değil dam yapılmasını istedi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Kosova köyünün 25 dönümlük köy arazisi Bütünşehir yasasıyla birlikte belediyeye geçti. Köylüler kendi arazilerini ilçe belediyesinden köy kooperatifi aracığıyla aylık bin liraya kiralayarak mera olarak kullanıyordu. Belediye 25 dönümlük araziyi sözleşmenin bitimine bir yıl kala köylüden alarak özel bir şirkete, tavuk pisliğinin yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü atık tesisi yapması için aylık 80 bin liraya kiraya verdi. Kurulacak Biokütle enerji santraliyle Yenişehir’den Manisa’ya kadar tüm tavuk çiftliklerinin tavuk pislikleri yakılarak elektrik üretilmesi amaçlanıyordu.
Köylüler eylem yaptı
Kiraladıkları meraları ellerinden alınan Kosova köylüleri yapılacak olan katı atık tesisinin çevreye aşırı koku yayıp zarar vereceği gerekçesiyle toplanıp eylem yaptı. Köy meydanından tesisin kurulacağı alana kadar ellerinde pankartlarla yürüyen çoğunu köylü kadınların oluşturduğu kalabalık, köyümüzde atık tesisi istemiyoruz diyerek slogan attı. Köye 500 metre mesafede kurulacak tavuk pisliğini yakarak elektrik üretecek tesisin köylerine büyük zarar vereceğini belirten kalabalık, Köyümüze atık tesisi istemiyoruz, Bu tesis buraya yapılırsa burada yaşayamaz durma geleceğiz dedi.
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