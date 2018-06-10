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Köylüler 20 yıldır aynı sofrada iftar açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık köyünün sakinleri, 20 yıldır geleneksel iftar sofrasında buluşuyor - Köy muhtarı Sezai Demirtaş: "150 haneli köyümüzde ramazan ayından önce bir liste yapıyoruz. Günlük 5 haneye tekabül ediyor. Bunu asla bırakmadan devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımız da sürdürsün istiyoruz" - Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver: "Sakarya, İznik, Bursa yolu buradan geçiyor. Yoldan geçenler de iftarını burada açabiliyor"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık köyü sakinleri, 20 yıldır ramazan ayında iftarlarını aynı sofrada açıyor.

Ramazan ayı öncesi, köy muhtarı Sezai Demirtaş başkanlığında toplanan köylüler, iftar sofrasını hazırlayacak 5 hane ile iftar menüsünü her gün için ayrı belirliyor.

Sırası gelen aileler, menüyü hazırlamak için toplanarak aralarında paylaşım yapıyor. Hazırladıkları gıda malzemelerini, mahalle muhtarlığınca tutulan aşçıya teslim eden aileler, salata türü malzemeleri de imece usulü hazırlıyor.

Köy camisinin avlusunda verilen iftara gelemeyen yaşlıların yemekleri, gençler tarafından evlerine kadar servis ediliyor.

400 kişinin katıldığı iftarın ardından köylüler, bir araya gelerek sohbet ediyor, birlikte teravih namazı kılıyor.

- "Çocuklarımız da sürdürsün istiyoruz"

Muhtar Sezai Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bu tür iftarların evlerde düzenlendiğini hatırlattı.

Merkezi bir köy oldukları için bu geleneği daha farklı bir şekilde sürdürmeye karar verdiklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"20 yıldır bu iftar programını yapıyoruz. Her sene devam ettiriyoruz, devam da ettireceğiz. 150 haneli köyümüzde ramazan ayından önce bir liste yapıyoruz. Günlük 5 haneye tekabül ediyor. Akşam 5 haneye aşçımız soruyor ve o şekilde yemeğimizi yapıyoruz. Önceden 800-1000 kişi gelirdi. Şimdi 400 civarı insan geliyor. Bunu asla bırakmadan devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımız da sürdürsün istiyoruz."

- "Yoldan geçenler de iftarını burada açabiliyor"

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de artık geleneksel hale gelen iftar yemeği için buluştuklarını söyledi.

Ünver, "Çevre köylerimizde de iftar veriliyordu ama Hisarcık bunu eksiksiz devam ettiriyor. Sakarya, İznik, Bursa yolu buradan geçiyor. Yoldan geçenler de iftarını burada açabiliyor. Biz de bu akşam çiftçilerimizle beraber iftarımızı açalım dedik." ifadesini kullandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinden gelen aşçı Turan Aydemir de bu gelenek nedeniyle 8 yıldır ramazan aylarında köye geldiğini belirtti.

Aydemir, her gün için belirlenen hane halklarıyla köylülere yemek yaptıklarını ifade ederek, "Ne isterlerse ona göre hareket ediyoruz. Bugün de menümüzde tavuk kavurma, domates çorbası, bulgur pilavı, cacık, turşu ve tatlımız var." diye konuştu.

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Beşevler iftar Osmaneli

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