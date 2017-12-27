Köylüler korkudan ne yapacağını şaşırdı! Dalga dalga göçtü!

Solhan ilçesine bağlı 400 nüfuslu Asmakaya köyü sakinleri köy yakınında yapılan demir yoluçalışması nedeniyle heyelan meydana geldiği topraklarını kullanamadıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, meydana gelen heyelan sonucunda arazilerin kullanılamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, Demir yolu çalışması nedeniyle Asmakaya köyündeki tapulu arazilerimiz zarar gördü.

Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapulu. Demir yolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar görmüş durumda. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu. Kimse gelip de ilgilenmiyor. Konu mahkemelik oldu. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Arazilerimizi kullanamıyoruz. İnceleme için ekip de gelmedi, sonuç alamadık. 'Kamulaştırılacak' denildi, ancak ondan da sonuç alınamadı" dedi.

AFAD RAPORUNA GÖRE RİSK CİDDİ BOYUTTA

Bölgede farklı birimlerce yapılan değerlendirmelerde, yamaçlardan yerleşim merkezine doğru giderek büyüyen çatlakların köylerde büyük tedirginliğe neden olurken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teknik elemanları tarafından hazırlanan 5 Ekim 2017 tarihli değerlendirme raporunda, riskin ciddiyetine dikkat çekildi.