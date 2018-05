Köylüler, şehit pilot Yasin Boy'u unutmadı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, mart ayında F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan hava pilot üsteğmen Yasin Boy'un adı, uçağın düştüğü köyde kazanın ardından ilk doğan bebeğe verildi.

İzmir Foça'da görev yapan Uzman Çavuş Avni Topçu'nun Ovaören köyünde yaşayan eşi Döndü Topçu, çiftin ikinci çocuklarını dünyaya getirdi.

Eşinin doğum haberi üzerine köye gelen Avni Topçu, bebeklerine "Yasin Boy" ismini verdi.

Gülşehir Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaparak çocuğuna nüfus cüzdanı çıkaran Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Boy'un uçağın köyün üzerine düşmesini engellemek amacıyla verdiği mücadelede kendini feda ettiğini belirterek, Ovaören köyü adına şehide minnet borçlu olduklarını söyledi.

Topçu, "Köyümüzün ve ailemin hayatını kurtaran Yasin Boy komutanımızın ismini yaşatmaya karar verdik. Bir Yasin Boy gitti yeni bir Yasin Boy dünyaya geldi. Vatanımız sağ olsun. Vatan için her zaman her yerde can vermeye hazırız." dedi.

Ovaören Köyü Muhtarı Servet Gencer ise köyde ilk doğacak bebeğe şehidinin isminin verilmesi için karar alındığını dile getirerek, "Pilot Yasin Boy, köy için kendini feda etti. Köyümüzde böyle bir isim bulunsun, hatırası unutulmasın diye bu ismi verdik. Şehidimize minnettarız, ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.