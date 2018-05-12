HABER

Köylüler, şehit pilot Yasin Boy'u unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Nevşehir'de savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan hava pilot üsteğmen Yasin Boy'un adı, uçağın düştüğü Ovaören köyünde, kazanın ardından ilk doğan bebeğe verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, mart ayında F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan hava pilot üsteğmen Yasin Boy'un adı, uçağın düştüğü köyde kazanın ardından ilk doğan bebeğe verildi.

İzmir Foça'da görev yapan Uzman Çavuş Avni Topçu'nun Ovaören köyünde yaşayan eşi Döndü Topçu, çiftin ikinci çocuklarını dünyaya getirdi.

Eşinin doğum haberi üzerine köye gelen Avni Topçu, bebeklerine "Yasin Boy" ismini verdi.

Gülşehir Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaparak çocuğuna nüfus cüzdanı çıkaran Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Boy'un uçağın köyün üzerine düşmesini engellemek amacıyla verdiği mücadelede kendini feda ettiğini belirterek, Ovaören köyü adına şehide minnet borçlu olduklarını söyledi.

Topçu, "Köyümüzün ve ailemin hayatını kurtaran Yasin Boy komutanımızın ismini yaşatmaya karar verdik. Bir Yasin Boy gitti yeni bir Yasin Boy dünyaya geldi. Vatanımız sağ olsun. Vatan için her zaman her yerde can vermeye hazırız." dedi.

Ovaören Köyü Muhtarı Servet Gencer ise köyde ilk doğacak bebeğe şehidinin isminin verilmesi için karar alındığını dile getirerek, "Pilot Yasin Boy, köy için kendini feda etti. Köyümüzde böyle bir isim bulunsun, hatırası unutulmasın diye bu ismi verdik. Şehidimize minnettarız, ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Savaş çanları çalıyor! Azerbaycan'dan sert uyarı!Savaş çanları çalıyor! Azerbaycan'dan sert uyarı!
Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
Büyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılarBüyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülşehir Nevşehir Ovaören Şehit Pilot Yasin Boy

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.