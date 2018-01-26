Köylüler ve ekipler küçük Muhammet için seferber oldu

İş makinesi desteğindeki İl Özel İdaresi ve sağlık görevlileri köye doğru yola koyulurken bu süreçte köylüler de çocuğu bir otomobile bindirdi. Köylüler, traktör yardımıyla hem bu otomobili çekip hem de yolu açarak şehir merkezine doğru ilerledi.

Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 7 yaşındaki Muhammet Ayırkan, köylüler ve ekiplerin yaklaşık üç saatlik zorlu mücadelesi sonucu hastaneye götürülebildi.

Hasta çocuk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınıp yaklaşık üç saatlik mücadele sonucu Kars Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

- Küçük Muhammet'in sağlık durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan Muhammet Ayırkan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arslanizi Köyü Muhtarı Tuncer Ayırkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tür durumlarda İl Özel İdaresi ekiplerini aradığımızda sağ olsunlar hemen geliyor. Yollarda aşırı kar var. Yaklaşık iki kilometre, kapalı köy yolunda otomobili traktörle çekerek gelmeye çalıştık. Ekiplere bilgi verdik, onlar da geldi." dedi.

Muhammet'in babası Alaattin Ayırkan da ekiplere teşekkür etti.

Oğlu rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i aradığını belirten Ayırkan, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Oğlumun aşırı derecede ateşi vardı." diye konuştu.

(AA)