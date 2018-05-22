Köylülerden pancar ekicileri kooperatifi için suç duyurusu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki 32 kişi, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında 'zimmet', 'sahte evrak tanzimi', 'sahte fatura ve fiş bastırıp para toplamak' ve 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeşilova'ya bağlı Bedirli köyünde oturan SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 32 üyesi, Burdur ve Isparta ile Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde pancar üreticilerine yönelik faaliyet gösteren kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yeşilova Satış Mağazası Sorumlusu Ş.G. hakkında 'zimmet', 'sahte evrak tanzimi', 'sahte fatura ve fiş bastırıp para toplamak' ve 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla avukat Ünal Korkmaz aracılığıyla Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KÖYLÜLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Ünal Korkmaz, "Bedirli köyünden vatandaşımız dolandırıldıklarını, haklarında sahte evrak tanzim edilerek, ödedikleri paraların borçlarından düşülmeyip, kooperatif görevlisi Ş.G.'nin zimmetinde kaldığını, sahte fiş bastırılıp paralarının alındığını belirterek, 'zimmet', 'sahte evrak tanzimi', 'sahte fatura fiş bastırarak görevi kötüye kullanma' gibi suçlardan şikayetçi oldu" dedi.

'BİR TOSUN DA YEŞİLOVA'DA TÜREMİŞ'

Dolandırıcılığın Yeşilova'dan başladığını, kentteki yöneticiler ile denetçilerin de görevini yapmadığını öne süren Ünal Korkmaz, "Yeşilova'yı bir kişiye teslim etmişler. 'Çiftlik Bank'taki tosun gibi bir tosun da Yeşilova'da türemiş. Bana gelenlerden aldığım rakamlar, milyon lirayı aşan rakamlar. Daha Çuvallı, Başkuyu, Çeltek, Karaatlı gibi köylerden vatandaşlar kooperatifin Burdur şubesiyle çözüm aramakta. Köylüler büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya, büyük bir suç işlenmiş" diye konuştu.

'KÖYLÜ ÇOK MAĞDUR'

Köyün muhtarı Şükrü Kural, kooperatif yönetimine iletmelerine rağmen soruna çözüm bulunmadığını ileri sürerek, müfettişlerin gelerek, konuyu inceleyeceğini aktardı. Kural, "Köylü çok mağdur. Kooperatife günü gelmeyen borcu haricinde borcu yok. Zaten 3 ay vadeli satış yapıyorlar" dedi.

'ÇİFTÇİLİK YAPMIYORUM'

Burdur'da 1997'den bu yana memur olduğunu belirten İbrahim Özkaya, "Ben hayvancılığın 'h'sini yapmadım. Üzerime 100 çuval yem yazılmış. 4 bin 850 lira borç çıkardılar. Çiftçilik yapmıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok" diye konuştu.

'BU BORÇLAR 2016'DAN GELİYOR'

Mehmet Ersoy ise kendisine 7 bin lira borç çıkarıldığını anlatarak, "Bu borçlar 2016'dan geliyor. Bu sene boru aldım ama 'Borcun var' demediler. Borcum olsa zaten malzeme vermezler. Kimseye kefil olmadım; ama beni bazı kişilere kefil göstermişler. Bir de kefillikten dolayı borç gelecek" dedi.

Abdullah Kural da "2016 yılından borcu olan vatandaşa malzeme, 30- 35 bin liralık yem verilir mi? Bu sene verdiler. Bana 19 bin lira borç çıkarmışlar" diye konuştu.

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