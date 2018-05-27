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Köylülerden "taş ocağı" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir grup vatandaş, köylerinin yakında açılan taş ocağının kapatılması için eylem yaptı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir grup vatandaş, köylerinin yakında açılan taş ocağının kapatılması için eylem gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Hüsamettindere köyü sakinleri, Yallama mevkisinde bir firma tarafından açılan taş ocağının yapıldığı alanda 200 yıllık çam ağaçlarının kesildiğini ve hayvanlar için kullanılan suyun kesildiğini iddia ederek, ocağın bulunduğu yerde bir araya geldi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, taş ocağının çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, işletmenin yasal olarak çalıştığını belirterek, köylülerden bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Köylüler taş ocağının yakınında oturarak eylemlerini sürdürüyor.

Ayşegül Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz ormanlarımızı kestirmeyiz. Gelin canımızı alın. Biz ormanlarımıza buralarda yıllarca baktık ve koruduk. Hayvanlarımızı otlatacağımız, piknik yapacağımız alanlarımızı yok edemezsiniz, suları kesemezsiniz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu köy Mudurnu orman

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