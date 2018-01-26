Köylünün şelale videosu büyük ilgi gördü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun, bölge yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu, bölge yakınlarındaki şelaleyi tanıtmak için cep telefonu ile video çekti. Sezeroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video, beğeni topladı. Bir anda fenomen olan Sezeroğlu, görüntülerde, "Evet sayın seyirciler, Dere Gözer'de şelaleyi çekiyorum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay öyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Ve ilerliyoruz yanına doğru, görüyorsunuz, şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer, görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım?" diye konuşuyor.

Videonun sonlarına doğru, İsa Sezeroğlu, şelale başında türkü de söylüyor.

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