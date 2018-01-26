HABER

Köylünün şelale videosu büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun, bölge yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu, bölge yakınlarındaki şelaleyi tanıtmak için cep telefonu ile video çekti. Sezeroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video, beğeni topladı. Bir anda fenomen olan Sezeroğlu, görüntülerde, "Evet sayın seyirciler, Dere Gözer'de şelaleyi çekiyorum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay öyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Ve ilerliyoruz yanına doğru, görüyorsunuz, şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer, görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım?" diye konuşuyor.Videonun sonlarına doğru, İsa Sezeroğlu, şelale başında türkü de söylüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da durumu kritik hastaları göz göre göre tedavi etmemişler

Antalya'da durumu kritik hastaları göz göre göre tedavi etmemişler

Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'

Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'

Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Gazze'de "ABD'nin kararları" protesto edildi

Gazze'de "ABD'nin kararları" protesto edildi

PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi

PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.