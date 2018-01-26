Köylünün şelale videosu büyük ilgi gördü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun, bölge yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu, bölge yakınlarındaki şelaleyi tanıtmak için cep telefonu ile video çekti. Sezeroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video, beğeni topladı. Bir anda fenomen olan Sezeroğlu, görüntülerde, "Evet sayın seyirciler, Dere Gözer'de şelaleyi çekiyorum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay öyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Ve ilerliyoruz yanına doğru, görüyorsunuz, şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer, görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım?" diye konuşuyor.Videonun sonlarına doğru, İsa Sezeroğlu, şelale başında türkü de söylüyor.
Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu
Son dakika! Reyhanlı'ya roket düştü
Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet
Time dergisinden manidar ABD kapağı... Trump yapayalnız!
Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!
Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum