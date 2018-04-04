Köylüye kapsamlı ceviz eğitimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köy halkına ceviz yetiştiriciliğinin inceliklerini anlattı.

4 yıl önce Akardere köy halkına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ağaçlandırma projeleri kapsamında ceviz yetiştiriciliği imkanı doğdu. 49 yıllığına ücretsiz tahsis edilen alana ceviz eken köy halkı, ceviz satarak kendilerine gelir kapısı açmayı hedefliyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, köy halkına ’’ceviz ağaçlarında sulama, ilaçlama ve gübreleme" eğitimi vererek ’’budama’’ konusunda metod gösterimi gerçekleştirdi.

Akardere köy muhtarı İlhan Sürgülü, 4 yıl önce ceviz fidanlarının ekildiğini belirterek, "Köyümüzde 8 bin 800 adet ceviz ağacı ekili. 135 hane ceviz yetiştiriciliği yapmakta. Gelir kapısı oldu köy halkımıza. İlk hasat geçen yıl gerçekleşti. Bu sene daha fazla hasat yapmayı bekliyoruz. Kısmet olursa 20-30 haneye daha aralık ayında ceviz yetiştirme imkanı sağlayacağız” dedi.