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"Köyümüzün dilini kullanırsak yanlıştan uzak kalmış oluruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin: - "Türkiye'de Türkçe genel itibarıyla güzel kullanılıyor. Türkçeyi yanlış kullananlar iki dil bilip, öbür dilin kurallarına göre düşünüp konuşanlardır. Annemizin, anneannemizin, köyümüzün dilini kullanırsak yüzde 80 yanlıştan uzak kalmış oluruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, "Türkiye'de Türkçe genel itibarıyla güzel kullanılıyor. Türkçeyi yanlış kullananlar iki dil bilip, öbür dilin kurallarına göre düşünüp konuşanlardır. Annemizin, anneannemizin, köyümüzün dilini kullanırsak yüzde 80 yanlıştan uzak kalmış oluruz." dedi.

Bir panele katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TDK Başkanı Kaçalin, dünya geneline bakıldığında Türkçe'nin yaygın ve doğru kullanıldığını söyledi.

Türkçe'nin çok anlaşılır bir dil olduğunun altını çizen Kaçalin, Türkçe'nin az da olsa zaman zaman yanlış kullanıldığını dile getirdi.

Türkçe'nin doğru kullanılması için gayret gösterdiklerini aktaran Kaçalin, "Bizim gündelik konuşmamızda 'yapmak' kelimesi yerine 'gerçekleştirmek' yer alıyor. Mesela, 'İstanbul'a seyahat gerçekleştirdik' diyor. Bunlar tabii yok. Biz doğduğumuzda 'gittik, geldik, seyahat ettik' denirdi. Seyahat yapmak da yoktu. Bu bir yanlıştır. Mesela 'karar almak', yazılı kaynakların hiçbirinde 'karar almak' yok, hepsi 'karar vermek.' Bozulduğu zaman 'karar almak' kelimesi ortaya çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilinen doğruların bazen yanlış olduğuna dikkati çeken Kaçalin, Türkçe'nin genel anlamda doğru kullanıldığını belirtti. Kaçalin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Türkçe genel itibarıyla güzel kullanılıyor. Türkçe'yi yanlış kullananlar iki dil bilip, öbür dilin kurallarına göre düşünüp konuşanlardır. Annemizin, anneannemizin, köyümüzün dilini kullanırsak yüzde 80 yanlıştan uzak kalmış oluruz. Mesele yanlış çığırtkanlığı yapmak değil, doğruyu ortaya sürmek lazım."

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