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Koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Adana'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Zanlının koyunları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da evin bahçesindeki 3 koyunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Yeşilkaya’nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden 3 koyun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Koyunların çalınma anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Şahin K. (34) olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, 3 koyunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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