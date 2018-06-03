Altı yıldır kahvehaneyi işleten, buradan elde ettiği gelirle lise son sınıf öğrencisi kızı ve askerden yeni gelen oğlunun ihtiyaçlarını karşılayan Cankurt, ramazan aylarında mahallenin davulculuğunu da üstlenip, sokak sokak gezerek mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

Cankurt, emekli aylığı dışında herhangi bir geliri olmadığı için mahallenin 10 yıldır kapalı olan kahvesini işletmeye karar verdi.

BALIKESİR (AA) - SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Eşini kaybettikten sonra memleketine dönüp, 10 yıldır kapalı olan köy kahvesini işletmeye başlayan, kazandığı parayla kızını okutan, askerden yeni gelen oğluna bakan 57 yaşındaki Sevgi Cankurt, ramazanda da bidonla köyünün davulculuğunu yapıyor.

"Kocamın ölümünün ardından ben doğduğum mahalleye döndüm. Geçim sıkıntısına düşünce de kahvehaneyi işletme fikri geldi ve başladım. Kızım okuyor, oğlum askerden yeni geldi. Onlara destek oluyorum. Normalde sabahın erken saatlerinde çay demliyorum mahalle halkı da burada toplanmış oluyor. Ramazan dolayısıyla iftara yakın açıyorum iftarın ardından geliyorlar. Mahalleli ilk başlarda yadırgadı. Sonra tabii ki alıştılar. 'Sevgi hanım, Sevgi abla, Sevgi kardeş' diye hitap ediyorlar. Birbirimize alıştık. Kadın olarak kahvehane işletmenin bir zorluğu yok."

Mahallede pek genç olmadığı için çalışacak veya bu işleri yapacak kimsenin bulunamadığını belirten Cankurt, uzun süredir mahallede davulcu da olmadığını söyledi.

- Patlayan davulun yerine bidon kullanıyor

Cankurt, muhtara "Ağabey bu işi ben yapayım" dediğini, onun da kabulüyle davulu ve tokmağı eline aldığını dile getirerek, sahurda yaklaşık bir saat içinde tüm mahalleyi sokak sokak gezerek uyandırdığını belirtti.

Davulunun yakın zamanda patladığını, bu yüzden davul yerine bir bidonu kullanarak işine devam ettiğini anlatan Cankurt, şöyle devam etti: