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Koyun kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Koyun kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü

Konya'da koyun kırkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Raşit Öztürk (35), merkez Karatay ilçesi Katrancı Mahallesi'ndeki ağılında bulunan koyunlarını elektrikli makine ile kırkmaya başladı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Öztürk, ağır yaralandı.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarmanın soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı Jandarma Konya koyun kırkma

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