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Koyun otlatırken su kanalına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

Koyun otlatırken su kanalına düşen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde koyunlarını otlatırken sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Sarıpınar Mahallesi'nde iki çocuk babası Yeter Gök (53), Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında koyunlarını otlatırken sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden komşuları, Acil sağlık ve polis ekiplerine haber vererek Gök'ü sulama kanalından çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gök burada tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çoban DSİ koyun Manisa su kanalı

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