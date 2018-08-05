Koyun sürüsü hastane bahçesine girdi

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde koyun sürüsü hastane bahçesine girip, bitkileri yedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kişinin izlediği görüntüler, Karaelbistan Mahallesi'ndeki Elbistan Devlet Hastanesi'nde çekildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde koyun sürüsü, hastanenin bahçesine girip, bitkileri yiyor. Görüntülerde ilk başta görünmeyen çoban, sürünün arkasından seslenerek koyunların yönünü değiştirmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor. Çoban daha sonra koyunları çıkarmak için hastanenin bahçesine giriyor.
Bu andan sonra görüntüleri çeken kişi kayıttan çıkarken, bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin altına yazdıkları 'Hasta mı olmuşlar acile gelmişler', 'Yeni açılan servisimize gelmişler' gibi yorumlarıyla güldürdü.
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