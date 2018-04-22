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Köyün tek okuyan kızı, öğretmen oldu kızları okullu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Çamur köyünde okumasına karşı çıkan ailesinin öğretmenleri tarafından ikna edilmesiyle eğitimine devam eden Tülay Doğan (28), tek üniversite okuyan kızı olarak döndüğü köyünde ücretli öğretmenliğe başladı.

Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Çamur köyünde okumasına karşı çıkan ailesinin öğretmenleri tarafından ikna edilmesiyle eğitimine devam eden Tülay Doğan (28), tek üniversite okuyan kızı olarak döndüğü köyünde ücretli öğretmenliğe başladı. 3 yıldır köy okulunda öğretmenlik yapan Tülay Doğan, ortaokulu bitiren kız çocukları için seferberlik başlattı, ailelerini ikna ederek lise ve üniversite ile tanışmalarını sağladı. Kızların idolü haline gelen Tülay öğretmenin azmi ile köyde okumayan kız kalmadı.

​Kelkit ilçesi Çamur köyünde çobanlık yapan ailesi ile birlikte oturan Tülay Doğan, ilköğretimden sonra ağabeylerinin karşı çıkması nedeniyle liseye gönderilmedi. Öğretmenlerinin devreye girmesiyle ailesi ikna edilen Tülay Doğan, ilçedeki Aydın Doğan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi, liseye başladı. Köyün tek okuyan kızı Tülay, liseden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini de başarıyla tamamlayan Tülay Doğan, 3 yıl önce döndüğü köyündeki Şehit Murat Kafkas İmam Hatip Ortaokulu'nda ücretli öğretmenliğe başladı. Sosyal bilimler derslerine giren Tülay Doğan, kendisini kız çocuklarının okumasına adadı. Sadece erkeklerin okutulduğu köyde, ortaokuldan sonra okutulmayan kız çocukları için seferberlik başlattı. Ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri ders çalıştıran ve onların lise ve üniversite sınavlarına girmesine katkı sağlayan Tülay öğretmenin azmi ile köyde okumayan kız kalmadı. Tülay Doğan, köyde kız öğrencilerin idolü oldu.

'AİLEM OKUTMAK İSTEMEDİ'

Ortaokuldan sonra ailesinin lise okumasına karşı çıktığını anlatan Tülay Doğan, "Köyde okuyan kız olmadığı için ağabeylerim benim de okula gitmeme karşı çıktı. Liseyi başlamamda etken, öğretmenlerim oldu. Köyün ilk lise okuyan kızı oldum. Köyden gidince nerede kalacağımdan endişe ediyorlardı. Ama ikna oldular. İlk defa köyden çıkmıştım. Kelkit ilçesinde Aydın Doğan'ın yaptırdığı yurtta kalarak lise okudum. Paramız bile yoktu. 5 lira ile 2-3 hafta geçinmek zorunda kalıyordum. Kaldığımız yurtta her şeyimiz karşılanıyordu. Çok çalıştım ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazandım. Burayı da başarıyla tamamladım" dedi.

'OKUMAYAN KIZ KALMADI'

Yüksek lisansa başladığını ve 3 yıldır köyünde ücretlik öğretmenlik yaptığını kaydeden Tülay Doğan, "Üniversite bitince köyüme döndüm. 3 yıldır köyümde ücretlik öğretmenlik yapıyorum. Benim gibi zorluk çeken kız çocukları okutmak için çabalıyoruz. Onlarla vakit geçiriyorum, ders çalışıyoruz. Ailelerini ikna ederek eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımla birlikte onların okumasını için çabalıyoruz. Köyün tek okuyan kızı olarak benden sonra kız çocuklarının önü açıldı. Liseye gitmeye başladılar, üniversiteli olanlar var. Ben üniversitedeyken beni örnek alan aileler, kızlarını liseye başlattı. Herkesin katkısıyla köyde okumayan kız kalmadı. Çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının okullu olmasının kendisini de gururlandırdığını ifade eden Tülay Doğan, "Onlarda kendimi görüyorum. Gözlerinde ışık uyandırmaya çalışıyorum. Okusunlar, azmetsinler. Hiçbir sıkıntıya boyun eğmesinler. Başaracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

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